After Truth: Fortsetzung von After Passion startet am 3.9.2020 im Kino

Am 3. September startet mit After Truth die Fortsetzung des Überraschungshits After Passion, der 2019 zahlreiche BesucherInnen in die Kinos lockte. Basierend auf dem zweiten Buch der Bestseller-Reihe von Erfolgsautorin Anna Todd erzählt After Truth die leidenschaftliche Liebesgeschichte von Tessa und Hardin weiter.

Worum geht’s?

Wie wird es weitergehen mit Tessa und Hardin? Seit sie die Wahrheit über ihn erfahren hat, fühlt Tessa (Josephine Langford) sich verraten und steht ganz alleine da. Ist er wirklich der tiefgründige, nachdenkliche Typ, in den sie sich verliebt hat oder war er die ganze Zeit über ein Fremder? Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) bittet Tessa um Verzeihung für alles, was zwischen ihnen passiert ist. Doch neben der Erinnerung an seine leidenschaftliche Liebe ist bei Tessa auch die Angst, wieder von ihm enttäuscht zu werden. Und mit Tessas Arbeitskollegen Trevor (Dylan Sprouse) liegt Eifersucht in der Luft. Kann Hardin sich ändern? Wird er sich ändern – aus Liebe?