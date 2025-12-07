Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 8.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x Nintendo Switch 2 + Donkey Kong Bananza
Donkey Kong Banaza
Donkey Kong ist zurück – und hat neben seinem enormen Appetit auch die junge Pauline im Gepäck. In Donkey Kong Bananza, das heute für Nintendo Switch 2 erscheint, klettert, schlägt, gräbt und wirft sich das ungleiche Duo durch die Tiefen eines actionreichen 3D-Abenteuers.
Wenn in den Höhlen der Ingot-Insel nicht weniger als goldene Bananen entdeckt werden, lässt sich Donkey Kong diesen Leckerbissen des Jahrhunderts auf keinen Fall entgehen. Doch ein Wirbelsturm kommt DK in die Quere und schleudert ihn weit in die Tiefen des Planeten. Dort trifft er auf einen seltsamen Felsen, der sich später als die talentierte junge Sängerin Pauline herausstellt. Gemeinsam erkunden sie die unterschiedlichen Schichten der unterirdischen Welt, um zum Planetenkern zu gelangen. Denn dieser, so besagt es die Legende, hat die Fähigkeit, Herzenswünsche zu erfüllen.
Die Void Company, ein schurkisches Bergbauunternehmen, hat ebenfalls ein Auge auf den Planetenkern geworfen. VoidCo ist nicht nur für den Sturm verantwortlich, der DK überhaupt erst in den Untergrund getrieben hat – sie haben auch Pauline in den seltsamen Felsen verwandelt.
Doch zum Glück weiß sich Donkey Kong zur Wehr zu setzen. Ihm stehen mächtige Manöver zur Verfügung, mit denen er sich gleichermaßen durch Hindernisse wie Gegner schlagen und unterirdische Entdeckungen machen kann. Pauline kann DKs zerstörerische Fähigkeiten verstärken und ihn durch die Kraft ihres Gesanges dazu bringen, sich vorübergehend in animalische Formen zu verwandeln. Diese sogenannten Bananzas sind vielseitig wie nützlich: Die Kong-Bananza etwa gewährt DK enorme destruktive Kräfte, während ihn die Zebra-Bananza schneller werden lässt und er dank der Straußen-Bananza sogar fliegen und Eierbomben auf Gegner abwerfen kann.
Doch es gibt auch vieles zu entdecken – goldene Bananen etwa. Die sogenannten Banandium-Juwelen sind hinter Mauern, unter der Erde und manchmal sogar direkt im Freien vergraben. Durch das Sammeln dieser Schätze erhalten die Spieler:innen Fertigkeitspunkte, mit denen sie DKs Gesundheit sowie die Kraft seiner Schläge erhöhen und ihm sogar völlig neue Fähigkeiten erlernen lassen können. Es warten noch viele weitere Sammel-Items darauf, ausgegraben zu werden, darunter Fossilien, die in Style-Shops gegen verschiedene Outfits für Donkey Kong und Pauline eingetauscht werden können. Auch neue Fellfarben für DK lassen sich in diesen Shops ergattern.
Nintendo Switch 2
Die nächste Evolutionsstufe von Nintendo Switch ist da! Auf Nintendo Switch 2 profitieren Spiele von Verbesserungen der Prozessor- und Grafikleistung. Erlebe flüssigere Bildfrequenzen, schärfere Bilder und schnellere Ladezeiten als jemals zuvor. Entdecke neue Spielmöglichkeiten, neu aufbereitete Online-Funktionen und eine große Vielfalt an Spielen.
Beginnt per Knopfdruck jederzeit ein Gespräch mit euren Freunden. Dabei könnt ihr euren Spielbildschirm mit ihnen teilen, um zu zeigen, was ihr gerade unternehmt. Wer Gespräche mit einer persönlicheren Note bevorzugt, kann ein Zubehör wie die Nintendo Switch 2-Kamera oder eine andere kompatible USB-C-Kamera (jeweils separat erhältlich) anschließen, damit alle einander sehen können. Spielt außerdem auf einem 1080p-Bildschirm oder verbindet die Konsole mit dem Fernseher und spielt mit Auflösungen bis zu 4K (Fernseher und Spiel müssen 4k-Auflösung unterstützen. Die Bildfrequenz ist bei 4K-Ausgabe auf maximal 60 fps begrenzt). HDR und Bildfrequenzen bis zu 120 fps werden unterstützt und bieten euch brillante Farben, gestochen scharfe Bilder und flüssiges Gameplay. Die neuen Joy-Con 2-Controller lassen sich ganz leicht magnetisch anschließen und entfernen. Sie bieten euch neben einfach zu verwendender Bewegungssteuerung und HD-Vibration 2 auch den neuen C-Knopf, über den ihr ganz einfach GameChat starten könnt. Beide Joy-Con 2-Controller können mit Hilfe des optischen Sensors an der Seite in kompatibler Software als Maus eingesetzt werden.
Teilnahmebedingungen
