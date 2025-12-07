Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 8.12.2025

Donkey Kong ist zurück – und hat neben seinem enormen Appetit auch die junge Pauline im Gepäck. In Donkey Kong Bananza, das heute für Nintendo Switch 2 erscheint, klettert, schlägt, gräbt und wirft sich das ungleiche Duo durch die Tiefen eines actionreichen 3D-Abenteuers.

Wenn in den Höhlen der Ingot-Insel nicht weniger als goldene Bananen entdeckt werden, lässt sich Donkey Kong diesen Leckerbissen des Jahrhunderts auf keinen Fall entgehen. Doch ein Wirbelsturm kommt DK in die Quere und schleudert ihn weit in die Tiefen des Planeten. Dort trifft er auf einen seltsamen Felsen, der sich später als die talentierte junge Sängerin Pauline herausstellt. Gemeinsam erkunden sie die unterschiedlichen Schichten der unterirdischen Welt, um zum Planetenkern zu gelangen. Denn dieser, so besagt es die Legende, hat die Fähigkeit, Herzenswünsche zu erfüllen.

Die Void Company, ein schurkisches Bergbauunternehmen, hat ebenfalls ein Auge auf den Planetenkern geworfen. VoidCo ist nicht nur für den Sturm verantwortlich, der DK überhaupt erst in den Untergrund getrieben hat – sie haben auch Pauline in den seltsamen Felsen verwandelt.

Doch zum Glück weiß sich Donkey Kong zur Wehr zu setzen. Ihm stehen mächtige Manöver zur Verfügung, mit denen er sich gleichermaßen durch Hindernisse wie Gegner schlagen und unterirdische Entdeckungen machen kann. Pauline kann DKs zerstörerische Fähigkeiten verstärken und ihn durch die Kraft ihres Gesanges dazu bringen, sich vorübergehend in animalische Formen zu verwandeln. Diese sogenannten Bananzas sind vielseitig wie nützlich: Die Kong-Bananza etwa gewährt DK enorme destruktive Kräfte, während ihn die Zebra-Bananza schneller werden lässt und er dank der Straußen-Bananza sogar fliegen und Eierbomben auf Gegner abwerfen kann.

Doch es gibt auch vieles zu entdecken – goldene Bananen etwa. Die sogenannten Banandium-Juwelen sind hinter Mauern, unter der Erde und manchmal sogar direkt im Freien vergraben. Durch das Sammeln dieser Schätze erhalten die Spieler:innen Fertigkeitspunkte, mit denen sie DKs Gesundheit sowie die Kraft seiner Schläge erhöhen und ihm sogar völlig neue Fähigkeiten erlernen lassen können. Es warten noch viele weitere Sammel-Items darauf, ausgegraben zu werden, darunter Fossilien, die in Style-Shops gegen verschiedene Outfits für Donkey Kong und Pauline eingetauscht werden können. Auch neue Fellfarben für DK lassen sich in diesen Shops ergattern.