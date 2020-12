Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 7.12.2020

Dabei kann er sich auf den neuen Schreckweg F-LU verlassen. Mit ihm kann er die fiesen Phantome wegpusten, sie zu Boden werfen und sogar seinen glibbrig-grünen Doppelgänger Fluigi beschwören. Fluigi kann Hindernisse überwinden, an denen Luigi allein nicht vorbeikommt. Einzelspieler wechseln zwischen Luigi und Fluigi hin und her oder sie spielen gemeinsam mit einem Freund je einen der beiden Charaktere.

Luigi, Mario und ihre Freunde werden in ein Luxushotel eingeladen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es auch! Nach ihrer Ankunft stellt sich die Einladung als List von König Buu Huu heraus, der in Wahrheit Mario und seine Freunde fangen wollte!

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Vor 26 Jahren erschien The Legend of Zelda: Link’s Awakening zum ersten Mal – damals für Game Boy. Jetzt kommt das Spiel in neuem Gewand auf Nintendo Switch! Auf einer Seereise gerät Link in ein Unwetter, erleidet Schiffbruch und wird am Strand der Insel Cocolint angespült. Um nach Hause zurückzukehren, muss er herausfordernde Dungeons meistern und furchteinflößende Monster besiegen.

Die neue Version des Spieleklassikers greift viele Elemente auf, die bereits den Game Boy-Titel unverwechselbar machten – etwa die Räume im Stil eines 2D-Platformers oder auch die Auftritte von Charakteren, die eigentlich nicht zur The Legend of Zelda-Serie gehören.

Wenn du kompatible amiibo der The Legend of Zelda-Reihe (separat erhältlich) einliest, kannst du weitere Kammersteine freischalten oder sie in den überarbeiteten Minispielen wie den Stromschnellen, der Kran-Kemenate und Angeln finden.