Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 4.12.2022

Mit den fruchtigen Neuheiten von SodaStream lassen sich abwechslungsreiche Getränke in Bio-Qualität zubereiten: etwa eine klassische Zitronenlimonade – wahlweise aufgepeppt mit Gin; ein Orangen-Refresher oder ein erfrischender Pink Grapefruit-Mocktail. Die BIO Sirupe können auf vielfältige Weise prickelnd-frisch genossen werden.

In sechs köstlichen und außergewöhnlichen Sorten – Cassis, Ginger Ale, Zitrone, Pink Grapefruit, Orange und Apfel – eignen sich die neuen SodaStream BIO Sirupe sowohl für Limonaden als auch für Mock- oder Cocktails. Als bio-zertifiziertes Produkt werden dabei ausschließlich Früchte aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft verwendet. Die Sirupe sind zudem vegan. Ein weiterer Vorteil: Sie enthalten 45% weniger Zucker als die zehn beliebtesten Softdrinks und konzentrieren sich auf den natürlichen Geschmack der verwendeten Früchte. Damit bietet SodaStream der wachsenden Anzahl an ernährungs- und umweltbewussten Konsument:innen die Wahl eines bio-zertifizierten Getränks zum Selbermischen als Alternative zu herkömmlichen Fertiggetränken.

Ein weiteres Plus: Beide Flaschen sind spülmaschinengeeignet und haben ein Fassungsvermögen von einem Liter! Für mehr Komfort sorgt bei der DUO auch der vereinfachte Zylinderwechsel. Sprudelliebhaber müssen dank des Quick Connect Zylinder Systems den Kohlensäure-Zylinder nicht mehr einschrauben, sondern können ihn bequem einsetzen. Mit nur einem Zylinder können bis zu 60 Liter Leitungswasser ganz einfach per Knopfdruck aufgesprudelt werden. Damit gehört nicht nur lästiges Kisten schleppen der Vergangenheit an, sondern es können auch bis zu Tausende Einweg-Plastikflaschen eingespart werden!

Mit der DUO können Sprudelliebhaber ganz einfach Leitungswasser per Knopfdruck in frisches Sodawasser verwandeln – und das sowohl zuhause als auch für unterwegs. Denn sie sprudelt gleich im Doppelpack! Während die 1 L Glasflasche sich perfekt für die Nutzung zuhause eignet, sorgt die wiederverwendbare, BPA-freie 1 L Kunststoffflasche für Erfrischung „To-Go“.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 4.12.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!