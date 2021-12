Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 4.12.2021

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1 x Sonos Beam Gen 2 (Soundbar) – (Soundbar) – hier geht’s zu unserem Test

Wir bedanken uns bei Sonos für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Sonos Beam Gen 2



Die neue Beam (Gen 2) sorgt für ein noch besseres Sounderlebnis bei gleicher Größe und wurde in Hinblick auf Sound, Design und Verpackung verbessert. Die Sonos Beam Gen 2 ist um 499 Euro erhältlich und kommt in zwei Farben: Schwarz und Weiß. Immersives 3D-Audio, Dolby Atmos-Unterstützung und über 100 Streaming-Services in der Sonos-App erwarten die Käufer:innen. Mit dem Schlagwort Hollywood at Home will Sonos die neue Soundbar ganz oben positionieren. Dafür spricht auch die Fülle neuer Features, die das Gerät auszeichen. 3D Audio mit Dolby Atmos, besserer Sound bei gleicher Größe, ein dem Sonos Arc nachempfundenes Design, ein einfaches Set-up via App wie auch schon bei anderen Sonos-Produkten und eine nachhaltige Verpackung.



Die neue Sonos Beam (Gen 2) unterstützt natürlich ebenso Trueplay wie auch andere Geräte des Herstellers. Trueplay bedeutet, dass die Soundbar weiß, wie der Raum rund um sie beschaffen ist und passt den Klang dementsprechend an. Das Ergebnis? Bester Klang aus allen Richtungen, egal, wo ihr das Produkt positioniert oder wo ihr sitzt. So könnt ihr die Soundbar vor einem Fernseher platzieren, mitten auf einen Tisch stellen oder auch an die Wand montieren. Dazu werden auch Sprachassistenten unterstützt, wenn ihr das möchtet. Das Gerät wiegt übrigens 2,8 kg und die Abmessungen betragen 6,9 x 64,1 x 10 cm.