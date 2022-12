Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 3.12.2022

Jackery Explorer 500 und SolarSaga 100 Solarpanel bieten Strom-to-Go, in einem kompakten, leichten Design mit mehreren Anschlüssen zum Aufladen deiner Ausrüstung und mehr. Dieser Solargenerator nutzt Sonnenenergie zum Laden. Ihr seid nirgendwo an ein Kabel oder einen Stecker gebunden und könnt sorglos die Natur erkunden und Geräte wie Mixer, Projektor und Vermessungsinstrumente mobil betreiben. Er kann auch als Notstromversorgung bei einem Stromausfall verwendet werden. Er kann Strom liefern, um deine Lampen, Laptops, Telefone, kleine Kühlschränke, CPAP und andere Geräte zu betreiben.

Der Jackery Solargenerator 500 ist eine Solarlösung, die das tragbare Kraftwerk Jackery Explorer 500 mit dem SolarSaga 100 Solarpanel kombiniert. Er wandelt die vom SolarSaga 100 Solarmodul eingefangene Sonnenenergie in elektrische Energie um und speichert sie dann in der Explorer 500 Power Station zur späteren Verwendung. Dieser Solargenerator ist eine zuverlässige und saubere Stromquelle für Camper, Wohnmobile oder als Notfall-Backup, wenn der Strom ausfällt.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 3.12.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

