Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 28.12.2020

Neigt der Akku des Wiedergabegerätes sich dem Ende entgegen – kein Problem! Laden Sie Ihr Smartphone einfach am integrierten 5V USB Anschluss auf der Rückseite des Lautsprechers auf und schon kann der Musikgenuss ohne Unterbrechung weiter gehen. Während des Aufladesvorgangs kann das Smartphone bequem auf dem mitgelieferten Ständer abgestellt werden. Auch Wiedergabequellen ohne Bluetooth wie MP3 Player un iPod’s können ohne Probleme über den AUX-in Anschluss angeschlossen werden.

Der Concert W1 von Terratec verfügt über kabellose WiFi Technologie und bietet durch sein vibrationsarmes Gehäuse sowie seinen satten und klaren Sound ein ganz besonderes Klangerlebnis. Der Lautsprecher kann kabellos in Ihr WLAN eingebunden werden und gibt Musik von jedem DLNA oder AirPlay fähigen Endgerät wie z.B iPad, iPhone, Smartphones sowie Note- und Netbooks wieder und das durch seine intuitive Bedienung auch noch kinderleicht.

• Flexible Ladestation zum kabellosen Aufladen einer Apple Watch. • Zum Anschließen an eine Stromquelle mit USB Anschluss, z. B. Powerbanks, Notebooks usw. • Eingang: DC 5V • Ausgang: 2 Watt max. • Unterstützte Modelle: Apple Watch Series 1 – 5

Gut aufgelegt: Die flexible Ladestation ChargeAIR Watch von Terratec verwandet jeden USB-Anschluss in Sekundenschnelle in einen kabellosen Ladesopt für die Apple Watch. So kann die ChargeAIR Watch einfach an den USB-Port einer Powerbank, eines Notebooks oder eines anderen Ladegeräts angeschlossen werden. Unterwegs oder im Büro ist sie mit Maßen von lediglich 65 x 33 x 10 mm das optimale Lade-Accessoire.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedinung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 28.12.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!