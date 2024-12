Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 25.12.2024

Während der Erkundungstouren sind die brüderliche Bande zwischen Mario und Luigi unerlässlich. In den rundenbasierten Kämpfen können die Spieler:innen etwa mächtige Brüderaktionen nutzen, um doppelten Teamschaden zu verursachen. Auch beim Lösen von Rätseln profitiert das schnurrbärtige Duo von gemeinsamen Aktionen. So können sie sich beispielsweise in einen Ball verwandeln oder Feuer- und Eiskugeln werfen, um Hindernisse zu schmelzen oder einzufrieren.

Dreh- und Angelpunkt der Reise ist Kapitarbora – halb Insel, halb Schiff. Von hier aus segeln die Spieler:innen über das Meer und halten mit dem Fernrohr nach interessanten Orten Ausschau. Haben sie eine Insel am Horizont entdeckt, schießen sie die Brüder mit der Kanone hinüber, um das Eiland zu erkunden.

Wie der Name schon verrät, hat Luigi von Zeit zu Zeit geniale Geistesblitze. Immerhin heißt das Spiel „Mario und Luigi“, und somit steht auch der tollpatschige Bruder im Rampenlicht. Auch wenn man beide Brüder steuert, so ist beim Erkunden eher Mario der Tonangebende. Doch nun kann man per Knopfdruck Luigi kleine Aufgaben zuweisen, wie Blöcke zu zerstören oder Münzen einzusammeln. Luigideen kommen auch zum Einsatz wenn scheinbar unüberwindbare Hindernisse oder knifflige Rätsel auf dem Weg liegen. Dann lässt sich Luigi sogennate Brüderaktionen einfallen, effiziente Lösungen bei denen er mit Mario akrobatische Aktionen ausführt.

