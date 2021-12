Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 24.12.2021 – Hauptpreis

48MP Haupt, 50MP Ultraweitwinkel- und Monochrom-Kamera – die gemeinsam mit Hasselblad entwickelte, exklusive Hasselblad-Kamera für Smartphones bietet mehrere bahnbrechende Neuerungen, darunter die natürliche Farbkalibrierung. Außerdem bietet euch das Smartphone Perfektion in Bewegung – 8K Videoaufnahme + 4K 120fps Zeitlupe. Es verfügt über ein Fluid Display 2.0, mit einer Größe von 6,7″ und ist ein 120Hz AMOLED Display mit LTPO Technologie. Dadurch benötigt ihr bis zu 50 % weniger Strom und habt trotzdem gleichzeitig ein fließendes 120-Hz-Erlebnis, das euch das Display gewährleistet.

In 15 Minuten die Energie für einen ganzen Tag – 4500 mAh Akku, Warp Charge 65T und Warp Charge Wireless 50; über die bisher schnellste kabellose Ladetechnologie. Damit kommt ihr in gerade einmal 30 Minuten von 1% Akku zu 70 %. Mit dem Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Plattform erhaltet ihr einen Leistungszuwachs von insgesamt 25 % gegenüber dem Snapdragon 865. OxygenOS 11. Mit Alexa-Build-In Smartphones könnt ihr von unterwegs telefonieren, Apps öffnen, Smart-Home-Geräte steuern, auf die Bibliothek der Alexa-Fähigkeiten durch eure Stimme zugreifen und vieles mehr. Ladet die Alexa-App herunter und führt die Einrichtung der Freisprecheinrichtung durch, um loszulegen.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

