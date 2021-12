Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 2.12.2021

Der JBL Xtreme 2 ist der ultimative tragbare Bluetooth-Lautsprecher, der mühelos dynamischen und eindrucksvollen Stereo-Sound liefert. Der Lautsprecher verfügt über vier Treiber, zwei JBL Bassmembranen und einen wiederaufladbaren 10.000-mAh-Li-Ionen-Akku für bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit. Außerdem hat der Lautsprecher einen praktischen USB-Ladeanschluss. Der Lautsprecher Xtreme 2 ist IPX7-zertifiziert und wasserdicht, aus robustem Material und in exklusiven Farben erhältlich. Mithilfe von JBL Connect+ kann er kabellos mit über 100 Lautsprechern verbunden werden, die mit JBL Connect+ kompatibel sind, um ein überragendes Hörerlebnis zu bieten und jede Party in Schwung zu bringen. Der Lautsprecher hat integrierte Haken, eine robuste Metallbasis sowie einen am Tragegurt befestigten Flaschenöffner – besonders praktisch für unterwegs. Und dabei sollte man nicht vergessen, dass er auch eine perfekte Audiolösung für zu Hause darstellt. Ob im Wohnzimmer, am Swimmingpool oder eben jetzt beim fetzigen Adventsingen, der JBL Xtreme 2 sorgt überall für prallen Sound.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedinung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 2.12.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!