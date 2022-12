Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 19.12.2022

Die Jabra Elite 7 Pro sind das Richtige für alle, die nur die beste Soundqualität für Musik und Anrufe wollen und True Wireless ohne Einschränkungen erleben möchten. Die Einführung der innovativen Jabra MultiSensor Voice Technologie für die Elite 7 Pro sorgt für absolut kristallklare Anrufqualität, auch in den lautesten Umgebungen. Dies ist enorm wichtig, denn Menschen verbinden sich mehr denn je über die Stimme: Die Zahl an Telefonaten steigt Jahr um Jahr und steht nach Musikhören auf Platz zwei der wichtigsten Nutzungen von True Wireless Earbuds. Der Jabra MultiSensor Voice kombiniert einen Bone Conduction Sensor mit vier Mikrofonen sowie Algorithmen für ausgezeichnete Soundqualität. Damit sind die neuen Pro-In-Ears eines der ersten Consumer-Modelle, die diese hybride Technologie einsetzen.

Abgerundet wird die Erfahrung des Pro-Modells mit eine Batterielaufzeit von neun Stunden mit aktiviertem ANC und 35 Stunden mit dem Ladecase. Eine Schnellladefunktion sorgt für mehr als eine Stunde Laufzeit in nur fünf Minuten. Dazu verfügen die Kopfhörer über Alexa built-in, Siri und Google Assistant.

Die Elite 7 Pro Kopfhörer sind 16 Prozent kleiner als die beliebten Jabra Elite 75t, die bisher kleinsten Kopfhörer von Jabra. Dank insgesamt 62.000 individuellen Ohrscans konnte Jabra eine „Landkarte“ des Durchschnittsohrs erstellen und dementsprechend die Bauform der Kopfhörer neu designen. Nach ausführlichen Tests hat das Unternehmen so nun Ohrstöpsel produziert, die eine außergewöhnliche Audioqualität und optimierten Komfort bieten.

Das Geheimnis hinter der Effektivität des Jabra MultiSensor Voice Sensor ist ein innovativer Voice Pick-up (VPU) Sensor in beiden Ohrstöpseln. Intelligente Algorithmen analysieren ständig die verschiedenen Geräuscharten, die die eingebauten Mikrofone aufnehmen. Stellen sie Windgeräusche fest, aktivieren sie automatisch den VPU Sensor. Die Bone Conduction Technologie überträgt die Stimme mittels der Vibrationen im Kieferknochen, der intelligente Algorithmus nutzt stets die beste Kombination aus Mikrofonen und Bone Conduction Sensor, um Anrufe optimal und kristallklar wiederzugeben.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!