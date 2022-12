Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 17.12.2022

Mit dem großen Eiswagen von Play-Doh wird das Kinderzimmer zu einem ganz besonders coolen Ort, denn er bietet jede Menge Raum, um der Fantasie freien Lauf zu lassen. Mit 27 Knetwerkzeugen und einer Softeisstation können kleine Eisliebhaber die herrlichsten Leckereien kreieren und dann mit Play-Doh Streuseln und Formen nach Lust und Laune dekorieren, bevor sie sie an der tollen Spielzeugkasse abkassieren. Lustige Musik und Kassengeräusche machen das Spielen im Eiswagen noch lebendiger und bei 12 Dosen Play-Doh stehen alle Farben bereit, um gleich loszulegen. Bei der Entwicklung des Spielzeug-Eiswagens wurde auch an die Eltern gedacht, denn er bietet Stauraum und praktische Möglichkeiten zum Aufräumen, wenn der Spieltag vorbei ist.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 17.12.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!