Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 14.12.2022

Mit dem ersten CrystalRes-AMOLED-Display könnt ihr eure Momente wirklich auskosten. Das ultrakristallklare Display mit Dual-Stereo-Lautsprechern mit Dolby Atmos versetzt euch jederzeit in den Moment eurer Aufnahmen. Das 6,67-Zoll-CrystalRes-AMOLED-Display bietet eines der bisher farbstärksten und intelligentesten Displays.

Der schlanke Ein-Zellen-Akku verfügt über eine hohe Energiedichte und wird von einer neuen Generation von Prozessor mit geringerem Stromverbrauch unterstützt, was eine Betriebszeit von bis zu 13,5 Stunden ermöglicht.

Ausgestattet mit einem ultimativen 5-nm-Prozessor und dem größten Kühlsystem, das es je bei der Xiaomi T-Reihe gab, schafft dieses Smartphone alles schneller, flüssiger und cooler. Der Chip ist exklusiv mit 5-nm-Prozessoren von TSMC und einer völlig neuen GPU-Struktur ausgestattet und bietet ein umfassendes Upgrade in puncto Energieeffizienz und ein weitaus besseres Erlebnis als je zuvor. Der schlanke Ein-Zellen-Akku verfügt über eine hohe Energiedichte und wird von einer neuen Generation von Prozessor mit geringerem Stromverbrauch unterstützt, was eine Betriebszeit von bis zu 13,5 Stunden ermöglicht.

Das Xiaomi 12T setzt auf die klare Designsprache des Spitzenmodells mit hochwertigen Kameradetails und einer eleganten, matten Oberfläche. Die hochauflösende, ultraklare 108-Megapixel-Hauptkamera dieses Smartphones ist mit mehreren technischen Upgrades und den besten Nachtfunktionen ausgestattet, um bei Tag und Nacht neue Perspektiven zu bieten. Kunstwerke können auch in schummrigen oder dunklen Umgebungen entstehen. Wackelige Hände oder plötzliche Bewegungen sind für deine Aufnahmen bei schwachem Licht kein Problem mehr. Die OIS-Technologie der Hauptkamera kann die Belichtungszeit effektiv verlängern, um sicherzustellen, dass jeder Moment klar und hell festgehalten wird. Der Nachtmodus ist eine zuverlässige und einfache Funktion, die genau für solche Situationen entwickelt wurde und deine Momente auch bei schlechten Lichtverhältnissen optimal einfängt.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 14.12.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!