Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 13.12.2021

Das mitgelieferte 3,5-mm-Kabel ist mit Para-Aramid verstärkt, um eine hervorragende Stabilität zu gewährleisten – so hält es tausenden Biegezyklen stand und kann flexibel ausgetauscht werden. Für eine zusätzliche Zugentlastung sitzt der hochwertige, vergoldete Fidelity+ MMCX Stecker in einer vertieften, 4,8 mm breiten Fassung im Gehäuse. Als optionales Zubehör sind auch symmetrische Kabel mit 2,5-mm- oder 4,4-Steckern erhältlich. Eine Transporttasche zur sicheren und komfortablen Aufbewahrung ist im Lieferumfang enthalten.

Der Sennheiser IE 300 bietet außergewöhnliche Langlebigkeit und verbindet Komfort mit einem Design, das von professionellen In-Ear-Monitoring-Hörern inspiriert wurde. Zu seinen ergonomischen Merkmalen gehören eine individuell einstellbare, flexible Kabelführung sowie Silikon- und Memory Foam-Ohrpassstücke in drei Größen (S/M/L). Dies gewährleistet nicht nur einen sicheren Sitz und hervorragenden Tragekomfort für mehrere Stunden Hörgenuss, sondern auch eine optimale Geräuschisolierung – so können MusikliebhaberInnen auch in belebter Umgebung oder unterwegs jedes Detail der Lieblingssongs heraushören.

Passionierte Musikliebhaber wünschen sich ein erstklassiges Hörerlebnis und das nicht nur zu Hause, sondern überall. Die neuen In-Ears von Sennheiser, die in Deutschland entwickelt und hergestellt werden, verfügen über eine verbesserte Version des bekannten 7-mm-XWB-Wandlers (Extra Wide Band) für überragende Qualität mit warmen Klang und detailreicher Auflösung. Jede Komponente wurde sorgfältig abgestimmt, um das Hörerlebnis bis ins kleinste Detail zu verfeinern: Die neuartige Polymerblend-Membranfolie minimiert Eigenresonanzen und den Klirrfaktor (THD: 0,08% bei 1 kHz, 94 dB), das akustische Rückvolumen verhindert Reflektionen im Gehäuse. Eine Helmholtz-Resonatorkammer unterdrückt maskierende Resonanzen im Ohrkanal für eine klare Höhenwiedergabe. Bei einem Frequenzgang von 6 Hz – 20 kHz liefert der IE 300 klare Höhen und eine transparente Mittenwiedergabe für eine besonders verzerrungsarme Wiedergabe von Gesängen.

