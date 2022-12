Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 12.12.2022

Die Megaboom 3 erzeugt satten, raumfüllenden Sound. Zudem ist die Klangausgabe sehr ausgewogen und absolut verzerrungsfrei. Die einzigartige Klangverarbeitungstechnologie von Ultimate Ears sorgt für eine klangtreue Wiedergabe eurer Lieblingsmusik, und das bei jeder Lautstärke. Die Megaboom 3 ist die Perfektion des legendären zylindrischen Designs, das eigens von uns entwickelt wurde für eine raumfüllende Klangausgabe in Stereo-Qualität, die gleichmäßig in alle Richtungen abgestrahlt wird. Der Lautsprecher sorgt mit seiner zusätzlichen Größe und seinem massigeren Subwoofer für einen intensiven Bass, der nicht nur deutlich hörbar, sondern auch spürbar ist – um 50 Prozent intensiver als die Boom. Aber im Gegensatz zu den meisten anderen tragbaren Lautsprechern bleibt die Klangtreue erhalten. Ohne Überspitzung oder Verzerrung. Die Megaboom 3 ist außerdem hart im Nehmen und bereit für jedes Abenteuer. Der Lautsprecher musste mehr als 25 wirklich anspruchsvolle Haltbarkeitstests bestehen, darunter mehrere tausend Male Tastendrücken, Hinunterfallen, Sturztests und vieles mehr. Ihr könnt ihn fallen lassen, ihn treten, mit ihm headbangen, sogar euer Getränk auf ihm verschütten, und die Megaboom wird das alles völlig problemlos aushalten. Schlappmachen gibt es nicht.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 12.12.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!