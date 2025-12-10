Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 11.12.2025

1x Twelve South HiRise Pro (White) – hier geht es zu unserem Test

Twelve South HiRise Pro (White) – hier geht es zu unserem Test 1x Twelve South AirFly Pro 2 (White)

1x Twelve South PlugBug Travel 120 – hier geht es zu unserem Test

Twelve South HiRise Pro

HiRise Pro für Laptops oder MacBooks ist ein ergonomischer, höhenverstellbarer Tischständer, mit dem ihr euren Laptop auf die für euch bequemste Sichthöhe anheben können. HiRise Pro hat einen Ledersockel und bietet Platz zum Einlegen einer MagSafe-Disk oder zum kabellosen Aufladen eines Geräts und spart Platz auf eurem Schreibtisch. Dank des gefederten Kolbens könnt ihr die Höhe eures Geräts individuell einstellen, um den Nacken zu entlasten. HiRise verfügt über zwei silikongefütterte Arme, die eure Laptop bzw. das MacBook mit umgedrehten Enden festhaltet, um ein Abrutschen zu verhindern, während die offenen Arme für maximalen Luftstrom sorgen. Wenn ihr zwei Bildschirme bevorzugt, könnt ihr mit HiRise z.B. die Höhe eures Laptops auf die gleiche Höhe wie eure Bildschirme einstellen und so das ultimative Dual-Screen-Setup schaffen.

Twelve South AirFly Pro 2

Bringt kabellosen Komfort in den Alltag. Koppelt eure kabellosen Kopfhörer mit Laufbändern im Fitnessstudio, klassischen Stereoanlagen oder sogar mit kultigen Geräten wie iPods.

Genießt überragenden Klang und kabellose Freiheit im Vergleich zu minderwertigen kabelgebundenen Airline-Kopfhörern

Mühelose Bluetooth-Kopplung und physische Tasten für einfache Lautstärkeregelung

Verbindet zwei kabellose Kopfhörer mit einem Gerät für gemeinsames Hören

Verwandelt sich in einen AUX-IN-Adapter zum Streamen von Telefonton im Auto

Inklusive AirFly Pro 2 Stereo-Bluetooth-Sender, USB-C-Ladekabel, Reisetasche, Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitung

Twelve South PlugBug Travel 120

Der PlugBug Travel ist das weltweit erste Netzteil mit Find My vor. Wenn ihr das PlugBug-Ladegerät verlegt, ausgeliehen oder in eurem Koffer vergraben habt, startet einfach die Find My App auf eurem iPhone oder MacBook, um es aufzuspüren – überall auf der Welt. Die 120-W-Option versorgt Geräte für die ganze Familie mit vier Ladeanschlüssen.