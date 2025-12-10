Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 11.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x Twelve South HiRise Pro (White) – hier geht es zu unserem Test
- 1x Twelve South AirFly Pro 2 (White)
- 1x Twelve South PlugBug Travel 120 – hier geht es zu unserem Test
Twelve South HiRise Pro
HiRise Pro für Laptops oder MacBooks ist ein ergonomischer, höhenverstellbarer Tischständer, mit dem ihr euren Laptop auf die für euch bequemste Sichthöhe anheben können. HiRise Pro hat einen Ledersockel und bietet Platz zum Einlegen einer MagSafe-Disk oder zum kabellosen Aufladen eines Geräts und spart Platz auf eurem Schreibtisch. Dank des gefederten Kolbens könnt ihr die Höhe eures Geräts individuell einstellen, um den Nacken zu entlasten. HiRise verfügt über zwei silikongefütterte Arme, die eure Laptop bzw. das MacBook mit umgedrehten Enden festhaltet, um ein Abrutschen zu verhindern, während die offenen Arme für maximalen Luftstrom sorgen. Wenn ihr zwei Bildschirme bevorzugt, könnt ihr mit HiRise z.B. die Höhe eures Laptops auf die gleiche Höhe wie eure Bildschirme einstellen und so das ultimative Dual-Screen-Setup schaffen.
Twelve South AirFly Pro 2
Bringt kabellosen Komfort in den Alltag. Koppelt eure kabellosen Kopfhörer mit Laufbändern im Fitnessstudio, klassischen Stereoanlagen oder sogar mit kultigen Geräten wie iPods.
- Genießt überragenden Klang und kabellose Freiheit im Vergleich zu minderwertigen kabelgebundenen Airline-Kopfhörern
- Mühelose Bluetooth-Kopplung und physische Tasten für einfache Lautstärkeregelung
- Verbindet zwei kabellose Kopfhörer mit einem Gerät für gemeinsames Hören
- Verwandelt sich in einen AUX-IN-Adapter zum Streamen von Telefonton im Auto
- Inklusive AirFly Pro 2 Stereo-Bluetooth-Sender, USB-C-Ladekabel, Reisetasche, Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitung
Twelve South PlugBug Travel 120
Der PlugBug Travel ist das weltweit erste Netzteil mit Find My vor. Wenn ihr das PlugBug-Ladegerät verlegt, ausgeliehen oder in eurem Koffer vergraben habt, startet einfach die Find My App auf eurem iPhone oder MacBook, um es aufzuspüren – überall auf der Welt. Die 120-W-Option versorgt Geräte für die ganze Familie mit vier Ladeanschlüssen.
- Kompaktes USB-C-Ladegerät mit vier Anschlüssen, 120 W
- Integrierte Apple Find My Technologie, um das Ladegerät bei Verlust zu lokalisieren
- GaN-powered, ultra slim design for travel
- Smart Power Delivery lädt mehrere Geräte gleichzeitig schnell auf
- PlugBug Travel enthält Adapter für US, CN, AU, EU, UK und KR
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 11.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
Die Daumen sind gedrückt!
Frohe Feiertage für alle!