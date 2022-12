Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 1.12.2022

Das V23 5G zeichnet sich durch ein besonderes Design aus: Die Rückseite der Sunshine Gold-Version ist mit einem Farbwechselglas ausgestattet, das auf UV-Licht reagiert und von warmen Orange-Gold-Tönen zu kühlen Grün-Blau-Nuancen wechselt. Durch den Metallrahmen aus Luftfahrt-Aluminium liegt das Smartphone angenehm in der Hand. Das Display wird durch Xensation® Up. von SCHOTT geschützt. Dabei handelt es sich um ein Lithium-Aluminosilikat (LAS) Coverglas, entwickelt und produziert in Deutschland. Das chemisch vorgespannte Xensation Up. Coverglas zeichnet sich durch seine hohe Bruchfestigkeit aus und überlebt Stürze mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit als herkömmliche Aluminosilikatgläser.

Beim Fotografieren ist die richtige Beleuchtung essenziell: Das V23 verfügt daher über zwei LED-Lichtquellen sowie vier Hilfslichter auf der Vorderseite, deren Farbtemperatur individuell angepasst werden kann. Die hohe Auflösung des speziell entwickelten 50 MP-JNV-Bildsensors mit ISOCELL 3.0 (Pixel-Isolationstechnologie) und der integrierte (Eye-)Autofokus sorgen für beeindruckende Details und Farben in jedem Foto – bei Dunkelheit hilft zusätzlich der AI Extreme Night-Modus. Rückseitig ist das Smartphone mit einem dreifachen Kameramodul mit 64 MP-Hauptkamera, 8 MP-Super Weitwinkelkamera und 2 MP-Super Makrokamera ausgestattet. Der Modus „Natürliches Portrait“ deckt mit optionalen Verschönerungsfunktionen und KI-Algorithmen zur Anpassung von Gesichtsdetails das breite Spektrum an Selfie-Bedürfnissen ab.

Grund genug, die Selfie-Kamera nicht länger die zweite Geige hinter der Hauptkamera spielen zu lassen. „Mit den Geräten der V-Serie wollen wir eine Generation an Content Creators erreichen, die gerne einzigartige Videos, Selfies und Fotos macht, und auf Plattformen wie TikTok und Instagram unterwegs ist. Das V23 5G haben wir speziell für Selfie-Profis entwickelt. Es ist mit einer 50 MP-Frontkamera mit Autofokus, einer 105° Super Weitwinkelkamera für Gruppen-Selfies und Dual Tone Spotlights ausgestattet“, ergänzt Kang Zhang, Produktmanager bei vivo.

Das V23 5G ist das optimale Handy für alle, die leidenschaftlich gerne Selfies machen: Denn vivo hat es mit dem bisher besten Frontkamerasystem ausgestattet. In puncto Design beweist das Smartphone Extravaganz: Das Farbwechselglas auf der Rückseite des V23 5G in Sunshine Gold reagiert auf UV-Licht und sorgt für einzigartige Farbverläufe (nur bei der Sunshine-Variante).

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 1.12.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

