Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 1.12.2021

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1 x Rolltop-Tasche Feuerwear Ed

Wir bedanken uns bei Feuerwear für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Feuerwear Ed



Die flexible Rolltop-Tasche Ed bietet für Frauen und Männer mit einem großen Hauptfach einen durch das Rolltop auf bis zu 16,5 Liter erweiterbaren Stauraum, sodass sogar noch ein Einkauf Platz findet. Der teilbare Reißverschluss am Rolltop ermöglicht ein vollständiges Öffnen des Hauptfaches, damit von allen Seiten aus auf das Fach zugegriffen werden kann. Zudem lässt sich Ed so auch im vollbeladenen Zustand sicher verschließen. An der Außenseite verfügt die neue Feuerwear-Tasche über zwei Reißverschlussfächer, wovon eines halb so hoch ist wie Ed und das andere sogar bodentief über die gesamte Front geht. In letzterem befindet sich ein Schlüsselfinder – ein Band, an dem Schlüssel befestigt und schnell zur Hand sind. Im halbhohen Frontfach finden Kleinigkeiten wie Kaugummis, Creme oder auch Taschentücher Platz. Für Laptops und andere technische Geräte bis 13 Zoll Größe gibt’s ein innenliegendes Einsteckfach.