Actiongeladenes Intro zu Mario Tennis Fever (Nintendo Switch 2) ist online

Mario Tennis Fever erscheint auf Nintendo Switch 2, und zur Feier wurde der actiongeladenen Eröffnungsfilm veröffentlicht.

Über Mario Tennis Fever

Das vollständige Intro-Video findet ihr unten, die zeigt, wie Mario und Bowser in einer fesselnden Rallye auf dem Platz mit Peach und Daisy um den Punkt kämpfen. Natürlich sind die Schläger (wir berichteten bereits) die Stars der Show, die eine ganze Reihe von Power-ups und deren Auswirkung auf den Platz zeigt. Am schönsten ist jedoch zu sehen, wie gut das Game aussieht, zumindest in diesem Intro-Video.

Natürlich sind Eröffnungsfilm-Visuals selten der beste Indikator dafür, wie die Dinge im Spiel aussehen werden, aber nach dem Gameplay, das wir bisher gesehen haben, entwickelt sich Fever zu einem ziemlich schönen Sporttitel. Mario Tennis Fever wird später in dieser Woche am 12. Februar den Platz betreten. Die ersten Meinungen waren durchwegs positiv – freut ihr euch auf das Game?