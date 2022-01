Action-RPG Rune Factory 5 kommt Ende März 2022

Ernten, Dungeons erforschen, heiraten: In Rune Factory 5 könnt ihr vieles tun. Ein Trailer gibt euch den Überblick!

Über Rune Factory 5

Vor dem Veröffentlichungsdatum am 22. März veröffentlichten XSEED und Marvelous heute einen Story-Trailer, der hervorhebt, was genau ihr im Action-RPG tun werdet. Falls ihr mit Rune Factory nicht vertraut seid: Es ist ein Ableger des Story of Seasons (das damalige Harvest Moon)-Franchise. Während sich diese Serie auf ihre eigene Weise entwickelt hat und sich tendenziell mehr um die Landwirtschaft dreht, integriert Rune Factory im Allgemeinen mehr Action- und RPG-Elemente in den Mix.

Es gibt Dungeons zu erkunden und Feinde zu bekämpfen, neben den Feldern, um die ihr euch zu kümmern habt. Natürlich gibt es immer noch die Aspekte dieser Slice-of-Life-Spiele, man sich erwartet und wünscht. Neben der Pflege von Getreide und Vieh dürft ihr auch die Stadtbewohner kennenlernen und der Stadt zum Hochglanz verhelfen. Sogar eine Heirat ist möglich – mal sehen, wie sich der Titel spielt, wenn Rune Factory 5 am 22. März 2022 startet.