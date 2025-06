ACE COMBAT wird 30: Bandai Namco feiert das Jubiläum

Die ACE COMBAT-Serie feiert heute ihr 30-jähriges Jubiläum mit dem ursprünglichen PlayStation-Release von Air Combat.

ACE COMBAT wird 30

Das Spiel markierte den Beginn einer Reihe, die sich durch realitätsnahe Luftkämpfe und militärisch geprägte Handlungsstränge auszeichnet. Die Serie hat inzwischen weltweit über 20 Millionen verkaufte Einheiten erreicht. Bandai Namco Entertainment Europe startet die Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem offiziellen Trailer. „Seit der Veröffentlichung des ersten Titels im Jahr 1995 hat die ACE COMBAT-Serie dank eurer anhaltenden Unterstützung ihr 30-jähriges Bestehen erreicht. Jetzt sind wir bereit. Alles ist vorbereitet. Es ist Zeit, erneut abzuheben – zu noch größeren Höhen“, so Kazutoki Kono, Brand Director der ACE COMBAT-Serie.

In Zusammenarbeit mit Bandai Namco Game Music wurde der „ACE COMBAT Original Soundtrack“ veröffentlicht. Er ist ab sofort auf gängigen Streaming-Plattformen sowie als digitaler Download verfügbar und enthält 19 ausgewählte Titel aus der Geschichte der Serie. Weitere Inhalte sind geplant. Der aktuellste Teil der Reihe, ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, ist derzeit für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam erhältlich. Hier geht’s zu unserem Test des Spiels – was haltet ihr von der Flugsimulation? Es könnte sein, dass wir Nachschub erhalten, denn Bandai Namco hat gerade ein Gaming Showcase angekündigt…