Absentia Staffel 3 ab 17.7.2020 auf Amazon Prime

Gute Nachrichten für die Fans von Emily Byrne, denn die Absentia Staffel 3 wird ab 17.7.2020 auf Amazon Prime verfügbar sein. Anfangs zwar nur im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln, aber noch dieses Jahr soll die deutsche Sychronfassung folgen.

Worum geht’s in Absentia Staffel 3?

Nach einer Reihe von tödlichen Ereignissen stellt ein internationaler Kriminalfall die Welt von Emily wieder einmal auf den Kopf. Als die Familie bedroht wird, müssen sie und ihr Ehemann Nick Durand (Patrick Heusinger) eingreifen. Doch schon bald kämpft Emily gegen die Zeit, um Nick zu retten. Dabei erkennt sie, dass sie sich inmitten einer viel größeren Verschwörung befindet. Emily fordert Hilfe vom FBI, um Nick zu verfolgen. Doch sie stößt auf vehementen Widerstand. Als sie die Angelegenheit selbst in die Hand nimmt und in einen riskanten Plan startet, gerät sie an den einzigen Mann, der sie zu Nick führen kann: Colin Dawkins (Geoff Bell). Zusammen mit ihrer ehemaligen FBI-Ausbilderin Rowena Kincade (Josette Simon) inszeniert Emily eine raffinierte List und folgt mit Special Agent Cal Isaac (Matthew Le Nevez) den Spuren. Es ist eine gefährliche Reise, die Emily weit weg von Boston führt und sie wie nie zuvor auf die Probe stellt. Um zu bestehen muss sie, nach allem, was sie bereits durchgemacht hat, wieder lernen zu vertrauen, zu lieben und endlich ihren wahren Platz in der Welt erkennen.