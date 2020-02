A Place Further than the Universe Vol. 1 ab 20.2.2020 auf DVD und Blu-ray

KSM Anime beschert uns mit A Place further than the Universe Vol. 1 (Folge 1-5) den Einstieg in den unterhaltsamen Slice-of-Life-Anime über die junge Mari und ihrer abenteuerliche Reise in die Antarktis sowie ihren Weg ins Erwachsenenleben. Laut letzten Informationen soll es am 20.2.2020 mit dem Release auf DVD und Blu-ray losgehen.

Worum geht’s?

Mari Tamaki ist im zweiten Jahr der Oberschule angekommen. Trotz großer Ambitionen ihre Jugend nicht zu vergeuden und der Sehnsucht nach dem großen Abenteuer, schafft sie es nicht, ihrem eintönigen Alltag zu entkommen. Doch dann trifft sie auf die dynamische Shirase Kobuchizawa, die eifrig an ihrem Vorhaben arbeitet, in die Antarktis zu reisen, allem Spot zum Trotz. Angesteckt von so viel Tatendrang, beschließt Mari, sich ihr anzuschließen und die beiden arbeiten fortan gemeinsam an der Erfüllung ihres Traums. Es dauert nicht lange und auch die lebensfrohe Hinata Miyake und die höfliche Yuzuki Shiraishi sind Feuer und Flamme. Nun gibt es kein Zögern mehr: das buntgemischte Quartett macht sich auf, das Abenteuer ihres Lebens zu bestreiten und setzt die Segel in Richtung des frostigen Südens…