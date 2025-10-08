4-Sterne-Superior für das Ratscher Landhaus: Ein Meilenstein für die Südsteiermark

Das Ratscher Landhaus darf sich über eine ganz besondere Auszeichnung freuen: Am 6. Oktober 2025 wurde dem Wein- und Wellbeinghotel offiziell die 4-Sterne-Superior-Klassifizierung verliehen – als erstes Hotel der gesamten Südsteiermark und eines von nur 14 Häusern in der Steiermark.

Die feierliche Übergabe fand im Beisein zahlreicher Ehrengäste statt, darunter Fachgruppenobmann Alfred Grabner, der die herausragende Leistung des Hauses würdigte. Auch Bürgermeister Hannes Zweytick, Tourismusbeauftragter Hannes Schwarzl, WKO-Regionalstellenleiter Martin Heidinger, Herbert Germuth (Obmann der Tourismusregion Südsteiermark) und Bernd Pitteroff, Geschäftsführer der Fachgruppen Hotellerie und Gastronomie, gratulierten persönlich zu diesem Erfolg.

Die Atmosphäre war geprägt von Wertschätzung und Stolz – auf ein Haus, das mit Herz geführt wird. Gastgeberfamilie Muster bedankte sich herzlich bei ihrem Team:

„Ohne unser Team wäre diese Auszeichnung nicht möglich gewesen – denn „Superior“ steht für ein echtes Mehr an Dienstleistung, für gelebte Gastfreundschaft und Leidenschaft im Detail.“

Wein, Wellness und südsteirische Lebensfreude

Das Ratscher Landhaus ist ein charmantes Wein- und Wellbeinghotel mit 42 stilvoll gestalteten Zimmern. Hier verbinden sich authentischer Genuss, entspannende Wellness und persönliche Gastlichkeit zu einer besonderen Auszeit für Genießer.

An sonnigen Tagen laden der Naturbadeteich im Weingarten, der Infinity-pool mit Blick auf die Reben und die Ruhebereiche im Grünen zum Entspannen ein. Wenn das Wetter einmal nicht mitspielt, sorgen die großzügige Saunalandschaft, wohltuende Behandlungen und Massagen für Erholung pur.

Kulinarisch steht das Ratscher Landhaus für regionale Küche mit kreativem Anspruch. Vier charmante Lokale im Haus – vom lichtdurchfluteten Weingartenrestaurant über das gemütliche Kaffeehaus bis hin zur stilvollen Lounge und der ausgezeichnet sortierten Weinbar – bieten Genussmomente für jede Stimmung. Die Küche ist verwurzelt in der Region, inspiriert von der Saison und geprägt von feinem Gespür für Geschmack und Qualität.

Die Weinkarte mit über 600 sorgfältig ausgewählten Positionen aus der Südsteiermark, Österreich und der Welt ist ein Paradies für Weinliebhaber. Wer sich inspirieren lassen möchte, kann auf das Know-how des hauseigenen Sommeliers vertrauen – mit Gefühl für besondere Tropfen und die perfekte kulinarische Abstimmung.

Seit diesem Jahr zählt das Haus zur handverlesenen Kollektion der Slow Travel Hotels – Gastgeber, die bewusstes Reisen, gelebte Regionalität und nachhaltigen Genuss leben. Hier geht es nicht um das Mehr, sondern um das Echte: Zeit, die langsamer vergeht, Momente, die intensiver werden, und Begegnungen, die bleiben.

Ich war schon im Ratscher Landhaus und kann das Haus nur wärmstens empfehlen – mehr dazu hier.