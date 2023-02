17 Coming of Age Filme ab 16.2.2023 auf LaCinetek

Passend zum Start der Berlinale am 16. Februar präsentiert LaCinetek sieben Werke aus der von der Deutschen Kinemathek geleiteten Retrospektive „Young at Heart – Coming of Age at the Movies“, für die Filmschaffende aus den Bereichen Regie, Schauspiel und Drehbuch die Titel wählten. Ergänzt wird das Onlineangebot des Streaminganbieters darüber hinaus um zehn weitere Klassiker, die ebenso das Jungsein und Erwachsenwerden in verschiedenen Facetten beleuchten und – typisch für LaCinetek – auf Empfehlungen internationaler Regisseur*innen beruhen. Im Fokus „Coming of Age“ werden auf www.lacinetek.com demnach 17 Filme zu sehen sein, die die Gefühle, Ängste und Sorgen des Heranwachsens (wieder)entdecken lassen und dabei selbst nie alt werden.

Eine Übersicht hier:

In der Retrospektive präsentierte Titel:

Auf das, was wir lieben von Maurice Pialat (Ausgewählt von Alice Diop)

von Maurice Pialat (Ausgewählt von Alice Diop) Apus Weg ins Leben: Der Unbesiegbare von Satyajit Ray (Ausgewählt von Aparna Sen)

von Satyajit Ray (Ausgewählt von Aparna Sen) Jeder für sich und Gott gegen alle von Werner Herzog (Ausgewählt von Mohammad Rasoulof)

von Werner Herzog (Ausgewählt von Mohammad Rasoulof) Lärm und Wut von Jean-Claude Brisseau (Ausgewählt von Nadav Lapid)

von Jean-Claude Brisseau (Ausgewählt von Nadav Lapid) Vogelfrei von Agnès Varda (Ausgewählt von Maren Ade)

von Agnès Varda (Ausgewählt von Maren Ade) Tausendschönchen von Věra Chytilová (Ausgewählt von Jasmila Žbanić)

von Věra Chytilová (Ausgewählt von Jasmila Žbanić) Wo ist das Haus meines Freundes? von Abbas Kiarostami (Ausgewählt von Niki Karimi)

Ergänzt wird das Online-Programm um folgende zehn Filme, die LaCinetek für ihr neues Fokus-Thema zusätzlich ausgewählt hat: