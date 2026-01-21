10-Minuten-Trailer zu Planet of Lana 2: Children of the Leaf

Mit Planet of Lana 2: Children of the Leaf gibt es Plattform-Rätsel und Stimmung zuhauf. Ein Video zeigt mehr!

Über Planet of Lana 2: Children of the Leaf

Das erhabene Debüt von Wishfully Studios, Planet of Lana, brachte im April 2024 einige erstklassige Puzzle-/Plattform-Action auf die Nintendo Switch. Jetzt hat sein schwedischer Entwickler zusammen mit dem Verlag Thunderful Games (jetzt mehrheitlich im Besitz von Atari) volle 10 Minuten unbearbeitetes Gameplay-Material aus der bald erscheinenden Fortsetzung des Spiels mit dem Titel Planet of Lana 2: Children of the Leaf veröffentlicht. Ihr könnt euch das Video natürlich hier bei uns ansehen, und es sieht sehr gut aus – irgendwann erscheint das Game im Jahr 2026. Der Trailer behält den stilvollen Sci-Fi-Ton seines Vorgängers bei und zeigt ein Spiel, das im Handheld-Modus auf beiden Switch-Konsolen sicherlich fantastisch aussehen wird.

Das ursprüngliche Planet of Lana hat sein Science-Fiction-Setting und seinen wunderschönen Kunststil erstaunlich gut genutzt, um eine emotionale, fesselnde und jenseitige Geschichte zu erzählen, die auch ihren fairen Anteil an sehr guten Rätseln und Plattformen hat, um euch irgendwie beschäftigt zu halten. Ihr kennt die Art des Soundtracks, wenn ihr schon einmal Games der Art wie Inside oder Another Worlds gespielt habt. Euch erwartet, wie es der Trailer auch schon zeigt, viel Laufen in fabelhafter animierter Art und Weise. Im Grunde genommen bewegt ihr euch ständig weiter, während ihr dem stets drohenden Tod ausweicht und euren Frieden damit macht, dass ihr nur wenig Möglichkeiten zur Verteidigung habt. Wenn das nicht entspannend klingt? Hier das Video, danke, IGN: