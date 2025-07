10 Jahre Escape Rooms in Wien: Vier Betreiber laden zur Escape Challenge Vienna

Der unaufhaltsame Rätselboom feiert in Wien sein zehnjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass schließen sich die vier Escape Room Unternehmen Time Busters, First Escape, Open the Door und Crime Runners zusammen und bieten vom 4. bis 8. August unter dem Namen „Escape Challenge Vienna“ eine kostenlose Jubiläumsjagd an. Außerdem: Challenge Pass und Abenteuer Guide.

Die vier Wiener Unternehmen (Time Busters, First Escape, Open the Door und Crime Runners) lieben und leben Escape Rooms. In allen „Räumen“ wird regelmäßig gelacht, gejubelt, geschrien und sich sogar verlobt.

„Für uns alle sind Escape Rooms eine Kunstform in der Kreativität, Storytelling und Game-Design aufeinandertreffen“, sagt Ulrike Dziurzynski, Ideengeberin der Escape Challenge und Geschäftsführerin von Open the Door. „Bereits seit Jahren kooperieren wir und empfehlen uns untereinander weiter. Da lag es auf der Hand zusammen eine gemeinsame Jubiläums-Aktion zu entwickeln. Gemeinsam bieten wir mit der Escape Challenge Vienna unseren treuen Kunden eine firmenübergreifende, spaßige und exklusive Escape Room Jagd quer durch all unsere Filialen.“

Das kostenlose Angebot ist in allen teilnehmenden Filialen zu den normalen Öffnungszeiten vom 4.-8. August spielbar. Nach erfolgreicher Absolvierung gibt es die Chance auf coole Gewinne wie etwa ein Abenteuerspiel auf der Burg Aggstein mit anschließendem 3-Gang Menü, Übernachtung in Radtstadt im Gästehaus Elisabeth sowie ein interaktives Abenteuer im Ort, sowie eine ganze Reihe an Escape Room Erlebnissen in Wien, Powerbanks von Magenta, Tickets zu Jumpin Warrior uvm.

Münzen und Stempel sammeln mit dem Escape Challenge Vienna Sammelpass

Für den Sammeltrieb: Ab dem Jubiläum wird auch in allen Filialen ein kostenloser Abenteuer Guide aufgelegt, damit Escape Room Enthusiasten kein Erlebnis mehr verpassen. Werden genug Stempel gesammelt, indem der jeweilige Escape Room absolviert wird, gibt es neben Ruhm und Ehre auch Rabatte. Außerdem wird das Ganze noch gewürzt mit freiwilligen Challenges, die nicht nur den Spaßfaktor erhöhen, sondern SpielerInnen auch vier wertige und limitierte Jubiläumsmünzen der vier Betriebe erobern lassen.

Weitere Infos unter www.escapechallenge.at