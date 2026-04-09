007 First Light: James Bond kommt später auf Switch 2
Die Switch 2-Version von 007 First Light wurde auf „später im Sommer“ verschoben. Also nicht im Mai wie sonst auch!
Warten auf 007 First Light
Entwickler und Herausgeber IO Interactive kündigte die Verzögerung des offiziellen 007 First Light-Kontos an und wiederholte, dass die anderen Versionen des Spiels wie geplant am 27. Mai erscheinen sollen. „007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC und später in diesem Sommer für Nintendo Switch 2“, heißt es in dem Beitrag. „Wir freuen uns darauf, dass die Spieler die neu erfundene Entstehungsgeschichte von James Bond entdecken, und wir freuen uns darauf, Ihnen das bestmögliche Spielerlebnis auf allen Plattformen zu bieten.“ Das Spiel hatte sich bereits auf allen Formaten verzögert – sein ursprüngliches Erscheinungsdatum war für den 27. März geplant, bevor IO Interactive ankündigte, dass es um zwei Monate verschoben wird. „007 First Light ist unser bisher ehrgeizigstes Projekt, und das Team hat sich voll darauf konzentriert, ein unvergessliches James-Bond-Erlebnis zu bieten, das atemberaubende Action, Weltenbummler, Spionage, Gadgets, Verfolgungsjagden und mehr zusammenbringt“, sagte IO Interactive CEO und Spieldirektor Hakan Abrak damals.
„Als unabhängiger Entwickler und Herausgeber können wir mit dieser Entscheidung sicherstellen, dass das Erlebnis das Qualitätsniveau erreicht, das Sie Spieler vom ersten Tag an verdienen. Das Spiel schreitet gut voran und ist von Anfang bis Ende vollständig spielbar, so dass wir in diesen zusätzlichen zwei Monaten das Erlebnis weiter verfeinern und verfeinern können, um sicherzustellen, dass wir beim Start die bestmögliche Version liefern.“ Das Spiel, das als Entstehungsgeschichte gestaltet wird, lässt Patrick Gibson als unerfahrener 26-jähriger Bond die Hauptrolle spielen, während er eine MI6-Mission übernimmt, die ihm den 00-Status verleihen wird, wenn er erfolgreich ist. Im Spiel kommt auch Gemma Chan vor, Star von Eternals, Crazy Rich Asians und Sherlock als Dr. Selina Tan, eine „eine brillante und leidenschaftliche Akademikerin mit einem Hintergrund in Psychologie und Spieltheorie, deren Rolle am MI6 für Bonds Reise zum Erhalt des 00-Status in 007 First Light entscheidend ist“. Es wurde auch angekündigt, dass Singer-Songwriter Lenny Kravitz als einer der Bösewichte des Spiels mitspielen wird.