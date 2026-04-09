007 First Light: James Bond kommt später auf Switch 2

Die Switch 2-Version von 007 First Light wurde auf „später im Sommer“ verschoben. Also nicht im Mai wie sonst auch!

Warten auf 007 First Light

Entwickler und Herausgeber IO Interactive kündigte die Verzögerung des offiziellen 007 First Light-Kontos an und wiederholte, dass die anderen Versionen des Spiels wie geplant am 27. Mai erscheinen sollen. „007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC und später in diesem Sommer für Nintendo Switch 2“, heißt es in dem Beitrag. „Wir freuen uns darauf, dass die Spieler die neu erfundene Entstehungsgeschichte von James Bond entdecken, und wir freuen uns darauf, Ihnen das bestmögliche Spielerlebnis auf allen Plattformen zu bieten.“ Das Spiel hatte sich bereits auf allen Formaten verzögert – sein ursprüngliches Erscheinungsdatum war für den 27. März geplant, bevor IO Interactive ankündigte, dass es um zwei Monate verschoben wird. „007 First Light ist unser bisher ehrgeizigstes Projekt, und das Team hat sich voll darauf konzentriert, ein unvergessliches James-Bond-Erlebnis zu bieten, das atemberaubende Action, Weltenbummler, Spionage, Gadgets, Verfolgungsjagden und mehr zusammenbringt“, sagte IO Interactive CEO und Spieldirektor Hakan Abrak damals.