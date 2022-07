Zyngas Star Wars: Hunters kommt nun 2023

Zynga hat die Veröffentlichung von Star Wars: Hunters erneut verschoben, diesmal auf 2023. Lest hier mehr!

Das kostenlose, squadbasierte Arena-Kampfspiel sollte ursprünglich 2021 für Switch-, iOS- und Android-Geräte veröffentlicht werden, bevor es auf 2022 verschoben wurde. Star Wars: Hunters wurde im Februar 2021 angekündigt und ist bei NaturalMotion Games in Arbeit, einem britischen Entwicklungsstudio im Besitz von Zynga, das Anfang dieses Jahres von der Rockstar-Muttergesellschaft Take-Two übernommen wurde. In diesem Game seid ihr gefordert, “ein Team aus einer Besetzung einzigartiger und brandneuer Star Wars-Charaktere aufzubauen – von gewagten Kopfgeldjägern bis hin zu Helden der Rebellion und imperialen Sturmtruppen”.

Weiters nehmt ihr auch an “Echtzeit-Crossplay”-Schlachten in “großen Arenen” teil, die auf typischen Star Wars-Einstellungen basieren. Das Studio sagt dazu: “Wir arbeiten unermüdlich daran, unsere Vision für das Game zu verwirklichen. Unser Ziel ist es, ein kompetitives Kampfarena-Spiel zu schaffen, das in den kommenden Jahren unterhalten wird. Um sicherzustellen, dass wir die hohen Erwartungen erfüllen, die wir an Fans weltweit und uns selbst als Entwickler stellen, haben wir schweren Herzens die Entscheidung getroffen, den weltweiten Start des Titels zu verschieben. Wir laden alle ein, sich uns auf Vespaara anzuschließen, wenn Star Wars: Hunters 2023 auf Nintendo Switch-, iOS- und Android-Geräten startet.“ Nun gut, dann hilft nichts weiter als abzuwarten! Hier noch ein Trailer für euch: