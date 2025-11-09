Zum Verlieben: Pyjamas für Groß und Klein von Tezenis

Zeit, den Alltag auf Snooze zu stellen und es sich zu Hause richtig gemütlich zu machen. Mit der neuen Dreams Warmer Kollektion bringt Tezenis die perfekte Mischung aus Softness, Style und Selfcare in den Alltag. Die Kollektion ist ein echtes Dream-Team für die Nacht: von leichten Baumwoll-Designs bis hin zu besonders warmen Modellen aus Microfleece und Fleece. Ein Must-have für alle, die den Winter lieber eingekuschelt als eingefroren verbringen.

Typisch Tezenis: Verspielte Prints und originelle Details sorgen für eine kuschelige Auswahl für die ganze Familie. Neben zarten Allover-Mustern kehrt auch der beliebte Teddy-Bär als ikonisches Motiv zurück. Neu sind zudem raffinierte 3D-Texturen, die mit geflochtenen Strukturen oder kleinen Stickherzen einen besonderen, haptischen Effekt erzeugen. Auch Klassiker dürfen nicht fehlen: Pyjamas im Hemdenstil zeigen sich in edlen Winterprints und erstmals in weihnachtlichen Mustern.

Ein Highlight diese Saison: Die beliebte Mini-me Capsule Kollektion. Damit können große und kleine Pyjama-Fans ihren Look perfekt aufeinander abstimmen – für doppelte Freude und doppelt so viel Kuschelzeit. Kleiner Tipp: Wer noch ein Outfit für das süßeste Weihnachtskartenfoto sucht – here you go!

Die Tezenis Dream Warmers Kollektion ist ab dem 17. November online und in allen Tezenis Stores erhältlich.