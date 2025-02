Zum Start von Reacher Staffel 3: Was bisher geschah

Vor kurzem startete Reacher Staffel 3 auf Amazon Prime. Wenn ihr euch – ähnlich wie ich – nicht mehr ganz genau erinnern könnt, was bisher geschah, haben wir hier eine Gedächtnisstütze für euch zusammengestellt.

Die Serie Reacher basiert auf den Jack-Reacher-Romanen von Lee Child. Sie folgt dem ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher, der in verschiedene Kriminalfälle verwickelt wird. Hier ist eine kurze Zusammenfassung der beiden Staffeln:

Staffel 1 (2022)

In der ersten Staffel trifft Jack Reacher (gespielt von Alan Ritchson) in der kleinen Stadt Margrave, Georgia, ein. Dort wird er fälschlicherweise wegen eines Mordes verhaftet, den er nicht begangen hat. Während seiner Zeit im Gefängnis kommt er einer Verschwörung auf die Spur, die mit illegalen Waffenhandel und Korruption zu tun hat. Reacher, bekannt für seine Fähigkeiten im Kampf und seine scharfsinnige Intelligenz, hilft der lokalen Polizei, die wahren Täter zu entlarven. Im Verlauf der Staffel findet Reacher heraus, dass hinter den Mordfällen eine kriminelle Organisation steht, die von einem geheimen Netzwerk aus einflussreichen Personen unterstützt wird.

Die Staffel endet mit dem erfolgreichen Aufdecken der Verschwörung und dem Sieg von Reacher über die Verantwortlichen. Reacher geht wieder weiter, ohne sich langfristig an einem Ort niederzulassen.

Staffel 2 (2024)

In der zweiten Staffel, die auf dem Buch Die Stunde der Rache (engl. Bad Luck and Trouble) basiert, wird Reacher von einem alten Freund aus der Militärpolizei kontaktiert. Dieser bittet ihn, zu helfen, als ein Mitglied ihrer ehemaligen Einheit ermordet wird. Reacher trifft auf weitere Mitglieder der Spezialeinheit und gemeinsam verfolgen sie eine Spur, die zu einem kriminellen Netzwerk führt, das es auf die Mitglieder ihrer Gruppe abgesehen hat. Es stellt sich heraus, dass die Verschwörung tief in die Wirtschaft und die Regierung reicht.

Reacher muss nun gegen mächtige Gegner kämpfen und seine ehemaligen Kameraden beschützen, während er gleichzeitig die geheimen Machenschaften der Kriminellen aufdeckt. Diese Staffel ist geprägt von vielen Action-Szenen, intensiven Kämpfen und spannungsgeladenen Wendungen. Am Ende gelingt es Reacher, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und die Bedrohung zu beenden, bevor er erneut weiterzieht.