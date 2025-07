Zum Kinostart: Wir verlosen coole Die Schlümpfe Produkte von Schmidt Spiele

Gute Nachrichten für alle, die von Die Schlümpfe nie genug bekommen – in Kooperation mit Schmidt Spiele verlosen wir die neuen Die Schlüpfe Produkte. Mitmachen, lohnt sich!

Jede Person erkennt ihre Silhouette auf den ersten Blick – und bei Schmidt Spiele werden sie nun greifbarer denn je. Mit den neuen Plüschfiguren transportiert der Berliner Spieleverlag die Schlümpfe ins heimische Kinderzimmer. Ob weiser Papa Schlumpf, freche Schlumpfine, gewissenhafter Schlaubi oder lebensfrohe Schlumpfblüte mit ihrem gelben Hut – die vier detailgetreuen Figuren aus weichem Plüsch sind die idealen Begleiter für Kinder jeden Alters. Denn in Schlumpfhausen ist Kuschelspaß garantiert!

Auch im Bereich Puzzles finden die liebenswerten Zipfelmützen-träger:innen bei Schmidt Spiele statt. Die vier neuen Motive „Azrael in Schlumpfhausen“, „Verschlumpfte Party“, „Schlumpfige Freunde“ und „In Schlumpfhausen“ bieten auf 60 bis 200 individuell geformten Teilen einen ersten Einblick in die Welt von „Die Schlümpfe – Der große Kinofilm“ und laden kleine wie große Puzzlebegeisterte zum gemeinsamen Entschleunigen ein. Jedes Premium-Puzzle kommt ebenfalls mit zwei exklusiven Figuren zum Sammeln und Tauschen, darunter Schlaubi Schlumpf und der neue Charakter Schlumpfblüte.

In der neuen Edition Mensch ärgere Dich nicht – Die Schlümpfe werden die kleinen Bewohner:innen von Schlumpfhausen auf das Spielfeld des Brettspielklassikers transportiert, der 2024 seinen 110 Geburtstag feierte. Die Regeln sind bekannt: Wer schafft es, Papa Schlumpf, Schlumpfine, Schlumpfblüte und Schlaubi Schlumpf am schnellsten auf die eigenen Zielfelder zu setzen ohne dabei von den Mitspielenden rausgeworfen zu werden? Das beliebte Familienspiel im besonderen Design wartet mit 16 detailreichen Schlumpf-Figuren auf und verspricht generationenübergreifendes Spielvergnügen.

