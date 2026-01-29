Zum 30-Jahre Pokémon-Jubiläum: Funko POP! Premium Pokémon Kollektion angekündigt

Funko hat eine aufregende neue Funko POP! Premium Pokémon Kollektion angekündigt – passend zu den weltweiten Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum von Pokémon, einer der beliebtesten und einflussreichsten Entertainment-Franchises der Welt.

Die neue Funko POP! Premium Pokémon Kollektion, die im Laufe des Jahres 2026 auf den Markt kommt, umfasst vier ikonische Pokémon, die das Franchise über drei Jahrzehnte geprägt haben: POP! Pikachu, POP! Bisaflor, POP! Glurak und POP! Turtok.

Von Pikachus elektrisierender Energie über Bisaflors Pflanzenkraft, Gluraks Feuerintensität bis hin zu Turtoks Wasserstärke – jede POP! Premium Vinylfigur wurde so gestaltet, dass sie den charakteristischen Typ des jeweiligen Pokémon in einem größeren Maßstab verkörpert. Die Figuren zeichnen sich durch hochwertige Designs und Veredelungen aus, die besonders detaillierte POP! Vinylfiguren ermöglichen.

„Seit 30 Jahren inspiriert Pokémon weltweit Abenteuerlust, Fantasie und ein starkes Gemeinschaftsgefühl“, sagt Samantha Clapham, Senior Director Product, Global. „Da das Fandom der Reihe weiterhin stärker denn je wächst, ist es uns eine Ehre, Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten zu sein und einige der ikonischsten Pokémon als POP! Premium Figuren zum Leben zu erwecken.“

Die neue POP! Premium Pokémon Kollektion erweitert das umfangreiche Sortiment an Pokémon-Lizenzprodukten von Funko, darunter die POP! und Bitty POP! Vinylserien sowie Loungefly-Taschen und Accessoires.