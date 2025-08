Zillertaler Herbstzauber im WohlfühlHotel Schiestl

Wenn sich das Tiroler Zillertal im Herbst in ein wahres Farbenmeer verwandelt – von Himmelblau über Weinrot und Lärchengelb bis hin zu Schneeweiß – beginnt die schönste Zeit für Wander:innen, Naturfreund:innen und Genießer:innen. Jetzt heißt es: Bergschuhe schnüren, frische Bergluft atmen und die herzliche Gastfreundschaft im WohlfühlHotel Schiestl in Fügen in vollen Zügen genießen.

Mit über 1.400 Kilometern an Wanderwegen, 1.200 Kilometern Biketrails und zehn geöffneten Bergbahnen ist der Herbsturlaub im Zillertal ein Paradies für Aktivurlauber:innen. Rund um die 69 Dreitausender der Zillertaler Alpen eröffnen sich traumhafte Ziele wie malerische Almen, kristallklare Bergseen, rauschende Wasserfälle und der imposante Hintertuxer Gletscher.

Das WohlfühlHotel Schiestl organisiert bis Ende Oktober jede Woche drei bis vier geführte Wandertouren für seine Gäste. Nur 150 Meter vom Hotel entfernt bringt die Spieljochbahn Wander:innen und Biker:innen bequem hinauf in die Tuxer Alpen. Oben warten zahlreiche Möglichkeiten zur Einkehr – etwa auf der Geolsalm, dem Loassattel oder der Gartalm – wo herzhafte Brettljausen und frisch zubereiteter Kaiserschmarrn auf der Sonnenterrasse mit Bergblick serviert werden.

Traditionen und Genussmärkte in Fügen erleben

Im Zillertal werden Brauchtum, Handwerk und Kulinarik das ganze Jahr über gelebt – doch im Herbst ist die Region besonders traditionsreich. Die Fügener Almabtriebe (13.09., 20.09., 27.09. und 05.10.2025) gehören zu den eindrucksvollsten Festen im Tiroler Herbst. Frühmorgens wird das Vieh in der Höhe mit Spiegeln, Glocken und Blumen geschmückt – ein Zeichen für eine sichere Almweidezeit – und zu Fuß ins Tal geführt, wo Musik, Tanz und Genussmärkte warten.

Ein weiteres Highlight ist der Fügener Wochentoaler (jeden Mittwoch bis 17.09.2025) sowie der Bauern- & Genussmarkt auf Schloss Fügen (monatlich bis 10.10.2025). Besucher:innen können hier regionale Spezialitäten wie Almkäse, Speck, Zillertaler Krapfen und edle Schnäpse direkt von Produzent:innen verkosten.

Wellness trifft Kulinarik im WohlfühlHotel Schiestl

Nach einem aktiven Tag in der Natur ist das Badeschlössl im WohlfühlHotel Schiestl der perfekte Rückzugsort. Ein Tiroler Heubad, eine Zirbenpackung, eine Fußmassage oder eine Aromatherapie – hier dreht sich alles um Ruhe, Regeneration und neue Energie. Sanarium, Sole-Dampfbad und finnische Sauna spenden wohltuende Wärme, während man in den In- und Outdoorpools oder den großzügigen Ruheräumen entspannt.

Küchenchef Jan und sein Team überraschen mit einem feinen Mix aus regionaler Zillertaler Küche und internationalen Spezialitäten – stets frisch, saisonal und mit viel Liebe zubereitet. Für diesen Anspruch wurde das Haus mehrfach mit der Bewusst-Tirol-Auszeichnung prämiert. Auch die Gäste zeigen sich begeistert: 4,6 Sterne auf tripadvisor.at, 8,7 Punkte auf booking.com und 93 Prozent Weiterempfehlung auf holidaycheck.at sprechen für sich.

Pauschalangebote für Ihren Herbsturlaub im Zillertal

AKTIVPAUSCHALE (buchbar bis 19.10.2025)

7 Nächte inkl. ¾-Verwöhnpension

6 Tage Zillertal Aktivcard

3–4 geführte Wanderungen

Tourentipps & Wanderkarten

Leih-Wanderstöcke

Sportmassage

20-Euro-Gutschein (Vitalcenter oder Wein)

Preis pro Person: ab 946,40 Euro

SCHNUPPERWANDERN (buchbar bis 26.10.2025)

3 Nächte inkl. ¾-Verwöhnpension

1 Zillertaler Wander-Abendmenü

1 Fußmassage

1 Sportmassage

1 Aromatherapie

1 Überraschungscocktail an der Hotelbar

Preis pro Person: ab 362,65 Euro

SCHIESTLS SPA TAGE 7 (buchbar bis 14.12.2025)

6 Nächte inkl. ¾-Verwöhnpension

Kaiserbad für zwei

Ausfahrt mit dem Schiestl Cabrio

Preis pro Person: ab 735,30 Euro