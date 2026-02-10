Zendure stellt neue SolarFlow-Speichersysteme vor und baut sein Energie-Ökosystem aus

Zendure stellt mit SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+, und SolarFlow 1600 AC+ drei neue Modelle seiner SolarFlow-Serie vor. Die neuen Energiespeicherlösungen ergänzen Zendures Produktportfolio, das Premium- und Einstiegslösungen umfasst und verschiedene Kundenbedürfnisse abdeckt: von der Speicherung von Balkonsolarstrom über die Nachrüstung von PV-Dachanlagen bis hin zur Nutzung dynamischer Tarife nach dem Time-of-Use-Prinzip (TOU).

Ob im Homeoffice, beim Laden des E-Autos oder im vernetzten Haushalt: Im Alltag zeigt sich, wie sehr Haushalte auf eine Infrastruktur angewiesen sind, die zuverlässig funktioniert. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an Effizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit. Gerade bei Energie im Haushalt geht es deshalb nicht nur um die Erzeugung von eigenem Strom, sondern auch darum, diesen zu speichern und den Verbrauch intelligent zu steuern. Diesen Ansprüchen möchte Zendure mit seinen neuen Produkten gerecht werden.

SolarFlow 2400 Pro – Speichersystem für leistungsstarke PV-Installationen

SolarFlow 2400 Pro ist ein KI-gestütztes, bidirektionales 2.400-W-AC-Speichersystem für Balkon-PV und größere Dach-PV-Anlagen. Es richtet sich an Nutzer:innen, die ihre Photovoltaikanlage von Anfang an großzügiger dimensionieren und ein leistungsstarkes Setup zu Hause betreiben möchten.

Um Solarenergie effizient zu nutzen, unterstützt SolarFlow 2400 Pro eine PV-Eingangsleistung von bis zu 3.000 W über vier unabhängige MPPTs (4 × 750 W), was besonders bei unterschiedlichen Modulausrichtungen, Teilverschattung oder wechselnden Lichtverhältnissen Vorteile bietet. In Setups, in denen DC- und AC-Kopplung kombiniert werden, ist eine Gesamtleistung von bis zu 4.800 W möglich. Die standardmäßige Einspeiseleistung von SolarFlow 2400 Pro beträgt 800 W und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 2.400 W anheben. Damit Haushalte flexibel bleiben und die Speicherlösung bei steigendem Energiebedarf mitwachsen kann, lässt sich die integrierte Basiskapazität von 2,4 kWh mit bis zu fünf Batterien flexibel auf 14,4 kWh erweitern. In Premium-Konfigurationen mit den neuen AB3000L-Batterien (à 2,88 kWh) sind bis zu 16,8 kWh möglich. Mit einer Entladeleistung von bis zu 2.400 W kann der Speicher auch Lastspitzen im Alltag abfedern. Zusätzlich kann das System bei hoher Last die Leistung aus dem Speicher mit Strom aus dem Netz ergänzen und so bis zu 3.200 W bereitstellen.

SolarFlow 2400 AC+ – Premium-Retrofit-Speicherlösung für bestehende PV-Dachanlagen

Wer bereits eine Photovoltaikanlage auf dem Dach besitzt, erhält mit SolarFlow 2400 AC+ ein AC-gekoppeltes Retrofit-Energiespeichersystem, das auf die nahtlose Aufrüstung bestehender Dach-PV-Anlagen ausgelegt ist. Das System kann überschüssigen Solarstrom mit bis zu 2.400 W aufnehmen und ins Hausnetz abgeben. Die Einspeiseleistung ist standardmäßig auf 800 W eingestellt und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 2.400 W anheben. Auch bei der Speicherkapazität bleibt das System flexibel: Durch den Anschluss von bis zu fünf Batterien kann die Kapazität von 2,4 kWh auf bis zu 14,4 kWh – beziehungswiese im Premium-Setup auf bis zu 16,8 kWh – erhöht werden. Zudem liefert der Speicher eine Entladeleistung von bis zu 2.400 W und kann im netzunterstützten Backup-Betrieb bis zu 3.200 W zur Verfügung stellen. Damit ist SolarFlow 2400 AC+ eine effiziente Nachrüstoption für alle, die ihren Eigenverbrauch deutlich steigern möchten.