Zeitmanipulation im Anflug: Ascend to ZERO erscheint im Juli

Flyway Games hat im Rahmen des aktuellen Partner Preview Showcase einen neuen Trailer zu ihrem Zeitmanipulations-Roguelike Ascend to ZERO veröffentlicht. Markiert euch den 13. Juli 2026 im Kalender, denn an diesem Tag startet das Abenteuer offiziell. Besonders spannend für alle Abonnent:innen: Das Spiel landet direkt zum Release im Xbox Game Pass. Dank der Unterstützung von Xbox Play Anywhere und einer speziellen Optimierung für Handhelds wie das ROG Ally könnt ihr nahtlos zwischen eurer Konsole, dem PC und dem mobilen Gaming wechseln.

Die Zeit als eure mächtigste Waffe

In Ascend to ZERO ist die Zeit nicht einfach nur eine verstreichende Ressource, sondern das zentrale Element eurer Strategie. Ihr könnt die Welt mitten im Chaos einfrieren, um in Ruhe taktische Entscheidungen zu treffen. Während dieser Pausen wählt ihr sogenannte Tech-Chips aus, mit denen ihr eure Angriffe verbessert und verheerende Kombos plant, bevor ihr den Kampf in voller Geschwindigkeit fortsetzt. Ihr dürft euch auf eine zerstörte technologische Zivilisation freuen, in der ihr mit einem riesigen Arsenal an Waffen und RPG-Fortschritten euer eigenes Schicksal umschreibt.

Individuelle Builds und voxelbasierte Action

Das Spiel setzt auf eine dynamische 3D-Top-Down-Perspektive und bietet euch eine vielfältige Auswahl an Charakteren im Voxel-Design. Jede dieser Figuren bringt eigene Fähigkeiten und Kampfstile mit. Ihr könnt verschiedene Avatare mit Gadgets und Zeitkräften kombinieren, sodass sich kein Durchlauf wie der andere anfühlt.