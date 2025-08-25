Zehn Jahre VIECC: Starbesuch und Popkultur-Großereignis in Wien

Im kommenden November verwandelt sich Wien erneut in das Zentrum internationaler Popkultur: Die Vienna Comic Con feiert ihr zehnjähriges Bestehen – mit einem Line-up, das alle Erwartungen übertrifft. Von Kultfiguren über Serien-Ikonen bis zu Hollywood-Stars reicht die Palette jener Persönlichkeiten, die die Messe Wien am 22. und 23. November 2025 zur Bühne für Fanträume machen. Zu den angekündigten Stargäst:innen zählen unter anderem Elijah Wood, Jessica Szohr, Jamie Campbell Bower, Manu Bennett, Ian Beattie, Kevin McNally, Josh Herdman, Peter Williams, Ross Marquand, Clive Standen und Lucy Martin.

„Home is behind, the world ahead“ – so beginnt die Reise von Frodo in Der Herr der Ringe. Auch in Wien öffnet sich einmal im Jahr ein Tor zu fremden Welten: Auf einer Fläche von über 42.000 Quadratmetern verschmelzen Gaming-Universen, Comic-Klassiker und Serienwelten zur größten Popkulturbühne des Landes. Rund 40.000 Besucher:innen aus ganz Europa werden zur Jubiläumsausgabe erwartet, die mehr Stars als je zuvor verspricht – ergänzt durch exklusive Autogrammstunden, Panels und Fotogelegenheiten.

Ein Line-up, das Fantasy-Fans begeistert

Mit der Rückkehr von Elijah Wood als Hauptgast zieht Mittelerde in die Messe Wien ein. Ebenfalls mit dabei ist Jamie Campbell Bower, bekannt als Vecna aus Stranger Things (nur am Sonntag vor Ort), sowie Ian Beattie, der sowohl in Game of Thrones als auch in Vikings fester Bestandteil epischer Handlungsstränge war. Manu Bennett, berühmt aus Spartacus und Arrow, sowie Peter Williams, der in Stargate als Antagonist Apophis auftrat, runden das Fantasy- und Sci-Fi-Aufgebot ab.

Zwischen Magie, Meer und Metropolen

Auch Fans von urbanen Serien-Settings und Kultfilmen kommen nicht zu kurz: Jessica Szohr begeistert in Gossip Girl und The Orville, während Kevin McNally als Mr. Gibbs aus der Fluch der Karibik-Reihe auf die Bühne zurückkehrt. Aus dem Harry Potter-Universum reist Josh Herdman an, bekannt als Gregory Goyle. Ross Marquand, Serienliebling aus The Walking Dead und bekannt als Red Skull aus dem Marvel Cinematic Universe, komplettiert das TV-Angebot.

Ein echtes Popkultur-Paar auf der Bühne

Ein besonders persönliches Highlight erwartet Fans mit dem gemeinsamen Auftritt von Lucy Martin und Clive Standen. Beide sind aus Vikings bekannt – und seit Kurzem auch im echten Leben ein Paar. Was als berufliche Zusammenarbeit begann, entwickelte sich zu einer echten Partnerschaft – und wurde kurzerhand zur charmantesten Programm-Erweiterung der VIECC 2025.

Zehn Jahre VIECC: Das erwartet Besucher:innen

Seit 2015 hat sich die Vienna Comic Con als eines der führenden Popkultur-Events Europas etabliert. Jährlich zieht sie Tausende Besucher:innen an, die sich auf ein vielfältiges Programm freuen: Anime & Manga, Comics & Graphic Novels, Cosplay, Fantasy & Sci-Fi, Gaming & eSports, Film & Fernsehen, Kunst & Kultur, Brettspiele & Sammelkartenspiele, Vorträge, Panels, Autogrammstunden, Fotosessions und vieles mehr.

Die VIECC 2025 findet am 22. und 23. November in der Messe Wien statt. Mit über 600 Aussteller:innen und einem hochkarätigen Gästeprogramm verspricht die Veranstaltung ein unvergessliches Wochenende für alle, die Popkultur lieben – und sie gemeinsam feiern möchten.

Weitere Informationen und Updates folgen in Kürze auf der offiziellen Website.