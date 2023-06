ZaunPV Matilda ab morgen exklusiv bei GreenAkku erhältlich

Ab dem 6. Juni 2023 bietet GreenAkku exklusiv die Solarblumenkiste Matilda zum Verkauf an. Die steckerfertige Solaranlage Matilda besteht aus einem Doppelblumenkasten, einem Aluminiumrahmen und einem integrierten bifazialen Solarmodul mit 370 Watt Peak. Der besondere Clou: Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des transparenten Glas-Glas-Moduls erzeugen Solarstrom aus Sonnenlicht. So erreicht es bei Ost-West-Ausrichtung einen jährlichen Solarertrag von bis zu 400 Kilowattstunden, was einer jährlichen Stromkostenersparnis von bis zu 200 Euro entspricht.

Matilda wird steckerfertig mit einem integrierten 300 Watt Mikrowechselrichter geliefert. Die Maße der robusten Aluminiumkonstruktion in Anthrazit betragen 114 x 74 x 218 cm. Matilda wiegt rund 60 Kilogramm. Einmal aufgestellt, können die Lieblingsblumen oder -kräuter samt Erde eingesetzt werden. Die Pflanzen können bis zu einer Höhe von 25 cm wachsen, ohne das PV-Modul merklich zu verschatten. Bis zu 10 Matildas mit einer Nennleistung von 3000 Watt können über das mitgelieferte Netzanschlusskabel mit Betteri-Kupplung modular miteinander verbunden werden. Dabei sind bis zu zwei Matildas mit 600 Watt Einspeiseleistung genehmigungsfrei – vergleichbar mit der Leistung eines Balkonkraftwerks. So nutzen Gartenfreunde Matilda als ästhetische Stromquelle, als Sichtschutz mit Blumenkasten, sparen dabei Geld und reduzieren ihre CO 2 -Belastung.