Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga erscheint am 10.10.2025

refint/games und Falcom haben den Eröffnungsfilm für das Crossover-Kampfspiel Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga veröffentlicht.

Zu Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga

Das Fighting-Game wird am 10. Oktober im Westen für PC, PlayStation- und Nintendo Switch-Konsolen für 34,99 Euro veröffentlicht. Endlich sind die Mauern zwischen Falcoms legendärer RPG-Serie Ys und Trails für das ultimative Traummatch gebrochen. Fan-Lieblingshelden und Rivalen treffen in Schlachten, die einst für unmöglich gehalten wurden, mit Unterstützung von beliebten Charakteren in Falcoms klassischen Titeln, die Ihnen im Kampf helfen.

Dabei erwarten uns maximaler Nervenkitzel sowie Hochgeschwindigkeits-Kampfaktion. Die rasante Action, die in Ys SEVEN Anerkennung erlangte, ist zurück und besser als je zuvor. Mit der Fähigkeit zu springen, die eine ganz neue Ebene von Geschwindigkeit und Strategie hinzufügt, werden wir über riesige Schlachtfelder rasen und dabei spannende Combos entfesseln, die die Aufregung auf die nächste Stufe bringen. Den Eröffnungsfilm gibt es ebenfalls bereits für uns: