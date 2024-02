Ys Memoire: The Oath in Felghana erscheint am 23. Mai 2024

Das mit Spannung erwartete JRPG wird am 23. Mai 2024 herauskommen. Die erste Veröffentlichung des Spiels wird einen Bonusgegenstand enthalten, der der Soundtrack von Ys III ist. Diejenigen, die die digitale Version von Ys Memoire: The Oath in Felghana kaufen, erhalten jedoch die digitale Version des Soundtracks. In der Zwischenzeit erhalten diejenigen, die die physische Version des Spiels kaufen, eine echte CD. Die CD wird die neu verpackte Version von “Music From Ys III” sein.

Ys: The Oath in Felghana kam ursprünglich 2005 heraus und ist ein Remake von Ys III. Es erschien zuerst auf dem PC und erschien später auf der PSP und der Nintendo Switch. Die Switch-Version hatte eine Veröffentlichung im Jahr 2023 und enthielt Voiceovers, darunter etwa Yuki Kaji (Eren in Attack on Titan, Todoroki in My Hero Academia) für den Protagonisten Adol. Es gibt einige Unterschiede in der Handlung im Vergleich zum ursprünglichen Ys III und zusätzlichen Szenen. Ys Memoire: The Oath in Felghana ist eine HD-Version der Switch-Version, und wir sollen auch zu den klassischen PSP- und PC-Versionen der Charakter-Sprites wechseln können.