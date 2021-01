Yes, God, Yes mit Natalia Dyer (Stranger Things) ab 5.2.2021 auf DVD und Blu-ray

Da eine Kinoausstrahlung aufgrund der aktuellen Lage leider nicht möglich ist, erscheint YES, GOD, YES – Böse Mädchen beichten nicht am 5. Februar 2021 auf Blu-ray und DVD sowie digital zum Leihen. Als digitale Kaufversion ist der Film bereits ab 29. Januar 2021 erhältlich.

Worum geht’s?

Als Teenager hat man es nicht leicht. Schon gar nicht, wenn man wie Alice (Natalia Dyer) in einem streng katholischen Haushalt im ländlichen Teil der USA aufwächst. In der Schule wird ihr beigebracht, dass Sex vor der Ehe eine Sünde ist und auch Masturbation auf direktem Weg in die Hölle führt. Alice kommt ins Grübeln: Nicht nur, weil sie sich die Sexszene aus „Titanic“ immer wieder gerne ansieht, auch beim Onlinechat lässt sie sich zu unkeuschen Handlungen hinreißen – was stimmt nur nicht mit ihr? Vier Tage in einem Kirchenlager sollen Alice wieder auf den rechten Weg bringen. Gruppenbeichten, Bibelstunden und Gebete stehen auf der Tagesordnung. Doch wie soll Alice sich hier auf ihre christlichen Werte besinnen, wenn der süße Footballstar Chris ihr ständig über den Weg läuft?