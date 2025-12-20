XMAS-Gewinnspiel: Wir verlosen gruselige Funkos
In Kooperation mit Funko verlosen wir zwei Grusel-Packages bestehend aus drei schaurigen Funkos. Mitmachen, lohnt sich.
Was könnt ihr gewinnen?
Wir verlosen zwei Grusel-Packages bestehend aus folgenden Funkos:
- 1 x Funko POP! Annabelle
- 1 x Funko POP! Terrifier Art The Clown
- 1 x Funko POP! US RED Adelaide Wilson
Funko POP! Annabelle
Annabelle sieht zwar ein wenig mitgenommen und ramponiert aus, aber sie sitzt immer noch aufrecht in ihrem Stuhl. Füge deiner Horrorsammlung die Pop!-Annabelle in ihrem Stuhl hinzu, um ihr eine angemessen düstere und bedrohliche Note zu verleihen. Das Sammlerstück ist ca. 9,5 cm groß.
Funko POP! Art the Clown
Manege frei für das Grauen! Mit dieser detailgetreuen Vinyl-Figur holst du dir den berüchtigten Art the Clown aus der „Terrifier“-Reihe direkt nach Hause. Die Figur fängt seinen schaurigen Look mit dem ikonischen schwarz-weißen Clownskostüm und dem diabolischen Grinsen perfekt ein. Ein absolutes Muss für jeden Horror-Fan, der seiner Sammlung eine besonders düstere Note verleihen möchte. Die Figur ist ca. 9,5 cm groß.
Funko POP! Red Adelaide Wilson
Nimm dich vor dem Spiegelkabinett in Acht, während du mit Pop! Adelaide Wilson das Geheimnis der ‚Tethered‘ entschlüsselst! Vervollständige deine Sammlung zum Film Wir, indem du ihr einen Platz in deiner Pop! Movies-Reihe sicherst. Die Vinyl-Figur ist ca. 10,7 cm groß.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 3.1.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!