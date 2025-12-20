XMAS-Gewinnspiel: Wir verlosen gruselige Funkos

In Kooperation mit Funko verlosen wir zwei Grusel-Packages bestehend aus drei schaurigen Funkos. Mitmachen, lohnt sich. Was könnt ihr gewinnen? Wir verlosen zwei Grusel-Packages bestehend aus folgenden Funkos: 1 x Funko POP! Annabelle

1 x Funko POP! Terrifier Art The Clown

1 x Funko POP! US RED Adelaide Wilson

Was könnt ihr gewinnen? Funko POP! Annabelle Annabelle sieht zwar ein wenig mitgenommen und ramponiert aus, aber sie sitzt immer noch aufrecht in ihrem Stuhl. Füge deiner Horrorsammlung die Pop!-Annabelle in ihrem Stuhl hinzu, um ihr eine angemessen düstere und bedrohliche Note zu verleihen. Das Sammlerstück ist ca. 9,5 cm groß. Funko POP! Art the Clown Manege frei für das Grauen! Mit dieser detailgetreuen Vinyl-Figur holst du dir den berüchtigten Art the Clown aus der „Terrifier“-Reihe direkt nach Hause. Die Figur fängt seinen schaurigen Look mit dem ikonischen schwarz-weißen Clownskostüm und dem diabolischen Grinsen perfekt ein. Ein absolutes Muss für jeden Horror-Fan, der seiner Sammlung eine besonders düstere Note verleihen möchte. Die Figur ist ca. 9,5 cm groß. Funko POP! Red Adelaide Wilson Nimm dich vor dem Spiegelkabinett in Acht, während du mit Pop! Adelaide Wilson das Geheimnis der ‚Tethered‘ entschlüsselst! Vervollständige deine Sammlung zum Film Wir, indem du ihr einen Platz in deiner Pop! Movies-Reihe sicherst. Die Vinyl-Figur ist ca. 10,7 cm groß.