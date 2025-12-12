XMAS-Gewinnspiel: Wir verlosen einen devolo Repeater+ ac

In Kooperation mit devolo verlosen wir bei unserem XMAS-Gewinnspiel den devolo Repeater+ ac für ein starkes Heimnetzwerk während der Feiertage. Ihr könnt bei dieser Verlosung mitmachen und euch die Chance auf eine stabile WLAN-Verbindung sichern.

Schluss mit Funklöchern: Der devolo Repeater+ ac für euer Heimnetzwerk

Der devolo Repeater+ ac sorgt dafür, dass euer WLAN-Signal genau dort ankommt, wo ihr es benötigt. Besonders während der Weihnachtszeit, wenn oft viele neue Geräte im Netzwerk angemeldet werden, dürft ihr euch auf eine zuverlässige Verstärkung verlassen. Mit Übertragungsraten von bis zu 1200 Mbit/s bietet das Gerät ausreichend Bandbreite für flüssiges Streaming, Homeoffice oder Gaming in jedem Zimmer.

Praktische Funktionen für euren Alltag

Ein besonderer Vorteil für alle Nutzer:innen ist die integrierte Steckdose. Ihr verliert durch den Einsatz des Repeaters keinen Stromanschluss im Raum und könnt andere elektronische Geräte wie gewohnt weiterbetreiben. Zudem dürft ihr über die zwei integrierten LAN-Ports auch kabelgebundene Endgeräte wie Smart-TVs, Receiver oder Spielekonsolen direkt mit dem Internet verbinden.

Einfache Einrichtung und intelligente Technik

Dank der Crossband-Repeating-Technologie nutzt der Repeater sowohl das 2,4-GHz- als auch das 5-GHz-Band gleichzeitig, wodurch ihr eine stabile und schnelle Datenübertragung erhaltet. Die Installation ist für alle Teilnehmer:innen der Verlosung denkbar einfach: Per Tastendruck via WPS könnt ihr den Repeater in euer bestehendes Netzwerk integrieren. Für eine noch feinere Konfiguration dürft ihr die kostenlose Home Network App verwenden, die euch durch den Prozess führt.

Mit diesem technischen Begleiter könnt ihr Funklöcher in eurer Wohnung effektiv beseitigen und sicherstellen, dass ihr und eure Besucher:innen während der Feiertage bestens vernetzt seid.