Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 Test: Energie-Backup für euer Smartphone
Stellt euch vor, ihr seid den ganzen Tag in der Stadt unterwegs, knipst Fotos, nutzt die Google Maps und plötzlich färbt sich die Akkuanzeige rot. Genau hier kommt mein Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 Test ins Spiel. Dieses Gadget ist nicht für die mehrtägige Wildnis-Tour gedacht, sondern für den urbanen Lifestyle. Ihr könnt sie einfach hinten an euer iPhone oder kompatibles Android-Gerät „snappen“ und das Smartphone weiternutzen, als wäre nichts gewesen. Sie passt in jede noch so enge Hosentasche oder Abendtasche, ohne dass ihr Kabelsalat befürchten müsst. Ob beim Konzert, im Meeting oder während eines langen Fluges – ihr dürft euch darauf verlassen, dass euer Begleiter nicht im entscheidenden Moment ausgeht.
Design und Haptik
Wenn ihr die Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank zum ersten Mal in die Hand nehmt, werdet ihr vermutlich überrascht sein, wie wenig sie sich nach einem klassischen Akku anfühlt. Mit einer Tiefe von gerade einmal 6 mm verschwindet das Gerät fast vollständig auf der Rückseite eures Smartphones. Die Verarbeitung aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung sorgt dafür, dass das Gadget nicht nur edel aussieht, sondern auch robust ist. Für alle Nutzer:innen, die Wert auf Ästhetik und ein minimales Gewicht von nur 98 g legen, setzt Xiaomi hier neue Maßstäbe.
Leistung und Ladegeschwindigkeit
Technisch gesehen dürft ihr bei einer Kapazität von 5000 mAh keine Wunder erwarten, aber das ist auch nicht der Anspruch dieses Geräts. Es dient als „Daily Driver“, um euch sicher durch den Abend zu bringen. Die kabellose Ladeleistung liegt bei soliden 7,5 Watt für iPhones und bis zu 15 Watt für kompatible Android-Geräte (wie die Xiaomi 17 Serie). Wenn es schneller gehen muss, könnt ihr den USB-C-Anschluss nutzen, der kabelgebunden bis zu 22,5 Watt liefert. So ladet ihr euer Gerät in kurzer Zeit wieder auf ein komfortables Level auf.
Praxiserfahrung: So schlägt sie sich im Alltag
In der täglichen Nutzung punktet die Power Bank vor allem durch ihre Unaufdringlichkeit. Während klobige Konkurrenzmodelle das Smartphone oft unhandlich machen, könnt ihr euer Handy hier weiterhin bequem mit einer Hand bedienen. Die magnetische Haftung ist erstaunlich präzise: Einmal kurz in die Nähe der Rückseite gehalten, findet die Power Bank wie von selbst ihre Position. Besonders bei Videoaufnahmen oder beim Gaming fällt auf, dass die Wärmeentwicklung durch das Metallgehäuse gut abgeleitet wird. Ihr dürft jedoch nicht vergessen, dass die 5000 mAh Kapazität aufgrund von Umwandlungsverlusten beim induktiven Laden eher für etwa 60 bis 80 Prozent einer vollen Smartphone-Ladung reichen. Es ist also der perfekte „Angst-Stopper“ für lange Tage, kein Ersatz für die heimische Steckdose.
Preis und Verfügbarkeit
In puncto Preisgestaltung zeigt sich Xiaomi gewohnt fair, positioniert das Gerät aber als Premium-Zubehör. Ihr könnt die Power Bank für eine unverbindliche Preisempfehlung von 59,99 Euro erwerben. Dabei dürft ihr zwischen den Farben Graphite Black und Glacier Silver wählen. Wer es etwas auffälliger mag, kann zur Variante Radiant Orange greifen, die oft für rund 64,99 Euro gelistet wird. Im freien Handel finden sich gelegentlich Angebote, die den Preis etwas drücken, doch die UVP spiegelt die hochwertige, extrem flache Bauweise gut wider.
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W Test-Fazit
Die Powerbank für die Hosentasche ist weit mehr als nur ein technisches Accessoire; sie ist eine Design-Ansage. Wenn ihr genug von dicken Power-Blöcken habt, die eure Hosentaschen ausbeulen, dann werdet ihr dieses Modell lieben. Die Kombination aus extrem flacher Bauweise und dem unkomplizierten magnetischen Halt macht sie zum derzeit elegantesten „Notfall-Akku“ auf dem Markt. Allerdings solltet ihr euch über den Einsatzzweck im Klaren sein: Wer vorhat, sein Smartphone mehrfach hintereinander voll aufzuladen oder ein iPad zu befeuern, kommt mit den 5000 mAh schnell an Grenzen. Ihr kauft hier Flexibilität und Lifestyle, keine rohe Ausdauer.
Für Pendler:innen, Event-Besucher:innen und alle Ästhet:innen unter euch, die ein iPhone oder ein modernes Xiaomi-Flaggschiff besitzen, ist sie jedoch eine absolute Empfehlung. Ihr bekommt eine hochwertige Verarbeitung und die Gewissheit, dass euer Handy den Abend übersteht, ohne dass die Optik eures Smartphones leidet.