Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 Test: Energie-Backup für euer Smartphone

Leistung und Ladegeschwindigkeit

Technisch gesehen dürft ihr bei einer Kapazität von 5000 mAh keine Wunder erwarten, aber das ist auch nicht der Anspruch dieses Geräts. Es dient als „Daily Driver“, um euch sicher durch den Abend zu bringen. Die kabellose Ladeleistung liegt bei soliden 7,5 Watt für iPhones und bis zu 15 Watt für kompatible Android-Geräte (wie die Xiaomi 17 Serie). Wenn es schneller gehen muss, könnt ihr den USB-C-Anschluss nutzen, der kabelgebunden bis zu 22,5 Watt liefert. So ladet ihr euer Gerät in kurzer Zeit wieder auf ein komfortables Level auf.

Praxiserfahrung: So schlägt sie sich im Alltag

In der täglichen Nutzung punktet die Power Bank vor allem durch ihre Unaufdringlichkeit. Während klobige Konkurrenzmodelle das Smartphone oft unhandlich machen, könnt ihr euer Handy hier weiterhin bequem mit einer Hand bedienen. Die magnetische Haftung ist erstaunlich präzise: Einmal kurz in die Nähe der Rückseite gehalten, findet die Power Bank wie von selbst ihre Position. Besonders bei Videoaufnahmen oder beim Gaming fällt auf, dass die Wärmeentwicklung durch das Metallgehäuse gut abgeleitet wird. Ihr dürft jedoch nicht vergessen, dass die 5000 mAh Kapazität aufgrund von Umwandlungsverlusten beim induktiven Laden eher für etwa 60 bis 80 Prozent einer vollen Smartphone-Ladung reichen. Es ist also der perfekte „Angst-Stopper“ für lange Tage, kein Ersatz für die heimische Steckdose.