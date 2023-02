Xiaomi treibt die E-Mobilität mit Innovation und fairen Preisen voran

Bereits seit Jahren begeistert Xiaomi am österreichischen Markt mit seinen smarten Produkten und entwickelt sein Produktportfolio, aufgrund der steigenden Nachfrage, regelmäßig weiter. Besonders beliebt bei den Österreicher:innen sind die E-Scooter von Xiaomi und immer mehr Menschen entscheiden sich im Straßenverkehr auf das ressourcensparende Verkehrsmittel zu setzen.

Der bisher leistungsstärkste und neueste Scooter des Technologieherstellers Xiaomi ist der Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, der hinsichtlich seiner technologischen Leistung alle seine Vorgängermodelle noch übertrifft. Mit einer Höchstleistung von 700 Wattt und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25km/h verspricht das Gerät ein kraftvolles und dynamisches Fahrerlebnis. Mit der Kapazität von 12.400mAH kann er pro Aufladung bis zu 55 Kilometer zurücklegen und Steigungen von bis zu 20 Prozent stellen kein Hindernis dar.

Neun Leistungsupgrades im Vergleich zu den Vorgängermodellen

Neben den technischen Verbesserungen hinsichtlich der Motorleistung, Reichweite und dem leistungsstarken Akku, gibt es auch im Design geschmackvolle Weiterentwicklungen. Das Aluminiumgehäuse des Xiaomi Electric Scooter P4 Pro ist sowohl leicht als auch stabil und widerstandsfähig. Trotz seines geringen Gewichts von 18,7 Kilogramm ist der Scooter größer als seine Vorgängermodelle und lässt sich mit nur vier Schrauben, auch für handwerklich weniger begabte Fahrerinnen und Fahrer, mühelos zusammenbauen. Außerdem verfügt der Roller über Xiaomi DuraGel-Reifen, die sowohl schlauchlos als auch selbstdichtend sind und ärgerliche Reifenpannen somit gezielt vorbeugen. Nach der Fahrt, bei der zwischen drei Geschwindigkeitsmodi gewählt werden kann, kann der Electric Scooter 4 Pro mit Hilfe seines einfachen Klappdesigns mühelos und platzsparend verstaut werden. Somit kann der Scooter auch problemlos mit jedem anderen Verkehrsmittel transportiert und auch in kleineren Wohnungen platzsparend verstaut werden.

Fahrsicherheit auch bei nächtlichen Ausfahrten

Eine weitere technische Verbesserung, gegenüber den Vorgängermodellen wie dem Xiaomi Electric Scooter 3, stellt der neue 2,5 Watt-Scheinwerfer da. Durch die Überarbeitung des Streuungswinkels bleibt das Licht unter der Sichtlinie und eine Blendung des Gegenverkehrs wird dadurch vermieden. Auch das Rücklicht des Electric Scooter 4 Pro von Xiaomi ist nun größer, heller und bietet eine Rückstrahler-Funktion, die eine sichere Fahrt gewährleistet. Durch das Blinken des Rücklichts, wenn der Bremshebel betätigt wird, werden Fußgänger und Fahrzeuge frühzeitig gewarnt und die Zahl der Unfälle können dadurch reduziert werden. Außerdem sind Reflektoren an den Seiten, vorne und am Rücklicht angebracht, um die Sichtbarkeit des Scooters bei nächtlichen Ausfahrten noch zu erhöhen.

Alles auf einem Blick: Die smarte Xiaomi Home App

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Pro kann mit der Xiaomi Home App via Bluetooth verbunden werden, um detaillierte Fahrzeuginformationen einzusehen. Hilfreich ist dabei auch der individuelle QR-Code am Scooter, der eine Verknüpfung mit dem Smartphone vereinfacht. Abgerufen werden, können spezifische Daten wie der Fahrzeugstatus, der Akkustand in Prozent und die Kilometerleistung. Außerdem kann das Licht gesteuert werden, der Tempomat aktiviert und deaktiviert, der Motor vor Fremdzugriffen gesperrt und die Firmware gegeben falls aktualisiert werden. Auch der Energierückgewinnungsgrad, beziehungsweise die elektronische Bremswirkung kann in drei Stufen gewählt werden.