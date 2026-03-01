Xiaomi stellt am MWC 2026 sarte Begleiter für euren Alltag vor

Xiaomi hat das Produktportfolio für das Jahr 2026 massiv erweitert. Mit der neuen Electric Scooter 6 Serie, der Xiaomi Watch 5 und weiteren praktischen Gadgets bekommt ihr eine Auswahl an Geräten, die Design und Vernetzung direkt in euren Lebensstil integrieren.

Urbane Mobilität: Die Xiaomi Electric Scooter 6 Serie

Wenn ihr viel in der Stadt unterwegs seid, könnt ihr nun aus fünf neuen Modellen wählen. Die Serie reicht vom Einsteigergerät Electric Scooter 6 Lite bis zum leistungsstarken Flaggschiff Electric Scooter 6 Ultra.

Das Ultra-Modell ist für alle Fahrer:innen gedacht, die keine Kompromisse machen wollen. Mit einer Spitzenleistung von 1200 W meistert ihr Steigungen mühelos, während die 12-Zoll-All-Terrain-Reifen und die Dual-Swing-Arm-Federung für eine ruhige Fahrt sorgen. Dank der Schnellladefunktion bekommt ihr in nur einer Stunde Saft für weitere 30 Kilometer. Sicherheitsfeatures wie E-ABS und die Integration von Apple Find My gehören ebenfalls zum Paket.

Intelligenz am Handgelenk: Xiaomi Watch 5

Die Xiaomi Watch 5 setzt voll auf Wear OS 6. Ihr dürft euch auf eine tiefe Integration von Google-Diensten freuen – inklusive Google Gemini für die Sprachsteuerung. Ein besonderes Highlight ist die Gestensteuerung: Durch einfaches Schnippen der Finger oder Schütteln des Handgelenks könnt ihr Anrufe ablehnen oder die Kamera eures Smartphones fernsteuern.

Das Gehäuse aus Edelstahl und Saphirglas schützt das 1,54-Zoll-Display, während der Akku im Smart-Modus bis zu sechs Tage durchhält. Für Sportbegeisterte bietet die Uhr präzises Dual-Band-GPS und Offline-Karten.

Energie und Sicherheit im Taschenformat

Für die nötige Power unterwegs sorgt die UltraThin Magnetic Power Bank 5000. Mit einer Dicke von nur 6 Millimetern passt sie in jede Hosentasche. Ihr könnt eure Geräte mit bis zu 15 W kabellos laden, während die magnetische Halterung für einen festen Sitz sorgt.

Damit ihr eure Wertsachen nicht mehr verliert, dürft ihr den neuen Xiaomi Tag ausprobieren. Er wiegt nur 10 Gramm und ist sowohl mit dem „Wo ist?“-Netzwerk von Apple als auch mit dem Google Android Find Hub kompatibel. Die Batterie hält über ein Jahr und lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Sound-Erlebnis: REDMI Buds 8 Pro

Die REDMI Buds 8 Pro richten sich an Musikliebhaber:innen, die Wert auf eine starke Geräuschunterdrückung legen. Bis zu 55 Dezibel an Umgebungslärm werden aktiv herausgefiltert. Mit dem koaxialen Triple-Treiber-System und Dolby Audio genießt ihr einen räumlichen Klang, egal ob bei Musik, Filmen oder beim Gaming. Dank Schnellladefunktion reichen fünf Minuten im Case für zwei Stunden Hörvergnügen.

Preise und Verfügbarkeit

Alle Produkte sind ab sofort bei Xiaomi und autorisierten Händler:innen für euch verfügbar: