Xiaomi startet eigenen Online-Store in Österreich: Mehr als 400 Produkte erhältlich darunter auch erstmals TVs

Xiaomi stärkt seine Marktpräsenz in Österreich und geht mit einem eigenen E-Commerce-Angebot an den Start. Ab sofort sind mehr als 400 Produkte verfügbar – darunter erstmalig auch Xiaomi TVs. Zum Start gibt es 10 Prozent Launch-Rabatt auf fast alle Produkte.

Xiaomi setzt Expansion in Österreich fort: Online-Store als Wachstumstreiber

Zum Start des neuen E-Commerce-Angebots umfasst das Produktsortiment über 400 Geräte. Mehr als 300 aus dem stark wachsenden AIoT-Bereich (Artificial Intelligence of Things). Neu im Portfolio ist ab sofort auch die TV-Kategorie, mit der Xiaomi sein Smart-Home-Angebot in Österreich weiter abrundet. In China bietet das Unternehmen bereits über 2.000 AIoT-Produkte an, doch nun wird auch hierzulande das Ökosystem kontinuierlich erweitert.

„Der Start unseres offiziellen Online-Stores markiert einen wichtigen Meilenstein für Xiaomi in Österreich. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Kunden ab sofort nicht nur ein breiteres Sortiment, sondern auch ein noch direkteres Einkaufserlebnis zu bieten“, sagt Florian Lindebner, PR- und Marketingverantwortlicher von Xiaomi Österreich. „Gleichzeitig setzen wir weiterhin auf die enge Zusammenarbeit mit unseren starken Partnern im stationären Handel – etwa mit Magenta, A1, MediaMarkt, Hartlauer.“

Ab sofort können Kund:innen auf mi.com/at direkt beim Hersteller einkaufen und von einem deutlich ausgebauten Produktsortiment profitieren.

Exklusives Startangebot für Kund:innen

Zur Feier des Launches erhalten alle Nutzer:innen im offiziellen Xiaomi Online-Store ab 24. Juni 10 Prozent Rabatt auf fast alle Produkte. Das Angebot gilt für kurze Zeit und ausschließlich online unter mi.com/at. „Unser Ziel ist es, innovative Technologie für alle zugänglich zu machen – mit direktem Zugang, Top-Service und einem vielfältigen Sortiment“, betont Lindebner. Mit dem eigenen E-Commerce schafft Xiaomi eine perfekte Ergänzung zum stationären Handel und legt den Grundstein für die nächste Wachstumsphase von Xiaomi in Österreich.