Xiaomi Smart Band 10 enthüllt: Erhältlich auf mi.com und bei MediaMarkt

Xiaomi präsentiert mit dem neuen Xiaomi Smart Band 10 ein Upgrade in der Produktlinie der Wearables, das Mode, Fitness und smarte Funktionalität vereint.

Elegantes Display, mehr Komfort

Für personalisiertes Wohlbefinden, stilvolles Design und langanhaltende Funktionalität bietet das Xiaomi Smart Band 10 ein 1,72 Zoll großes AMOLED-Display mit symmetrischen 2-mm-Rändern und einer Auflösung von 326 ppi. Das Display überzeugt mit einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 73 Prozent, einer Bildwiederholrate von 60 Hz und einer HBM-Helligkeit von 1500 Nits für flüssige und lebendige Darstellungen. Die feuchtigkeitsresistente Touchsteuerung sorgt für zuverlässige Bedienung unter verschiedensten Bedingungen. Das neue Keramik-Modell in Perlenweiß und zehn vielseitige Accessoires, darunter eine Perlenketten-Anhänger-Version mit vier Tragemodi, bringen stilvolle Eleganz in den Alltag.

Intelligenter trainieren, mehr verstehen

Das Xiaomi Smart Band 10 unterstützt NutzerInnen dabei, smarter zu trainieren und gesünder zu leben. Es bietet über 150 Trainingsmodi, darunter sechs automatisch erkennbare Aktivitäten, sowie erweiterte Kennzahlen wie VO2 max, Trainingsbelastung und Erholungszeit. Der verbesserte Schwimmmodus ermöglicht eine Herzfrequenzmessung in Echtzeit und erreicht dank 9-Achsen-Bewegungssensor und 5ATM-Wasserbeständigkeit eine Rundenzählgenauigkeit von 96 Prozent. Eine neue Funktion zur Herzfrequenzübertragung via Bluetooth ermöglicht das Teilen von Echtzeitdaten mit kompatiblen Geräten. Für Erholung und Regeneration bietet das Xiaomi Smart Band 10 ein professionelles Schlafmanagement, das die grundlegende Schlafüberwachung um zwei neue Dimensionen erweitert: Schlafeffizienz und Schlafverteilung.

Diese liefern ein noch tieferes Verständnis der Schlafqualität. Um das Wohlbefinden zusätzlich zu fördern, gibt das Band auf Basis dieser Daten personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung der Schlafgewohnheiten. In Zusammenarbeit mit der World Sleep Society, der Asian Society of Sleep Medicine und der Chinese Sleep Research Society führt Xiaomi erstmals ein 21-tägiges professionelles Schlafverbesserungsprogramm ein. Dabei lassen sich individuelle Schlafziele festlegen, Expertentipps abrufen und durch kontinuierliche Schlafanalyse tiefere Einblicke gewinnen. Das Programm liefert maßgeschneiderte Empfehlungen, um die Schlafqualität klarer und gezielter zu verbessern. Zur ganzheitlichen Gesundheitsüberwachung bietet das Xiaomi Smart Band 10 außerdem eine 24-Stunden-Erfassung von Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung (SpO₂) und Stress.

Immer verbunden, immer alles im Griff

Abseits vom Sport lässt sich das Xiaomi Smart Band 10 nahtlos mit Xiaomi-Smartphones, -Tablets und -Kopfhörern16 mit Xiaomi HyperOS 2 über den Xiaomi Smart Hub12 verbinden. Nutzer können ihre gekoppelten Geräte direkt vom Handgelenk aus steuern. Echtzeit-Benachrichtigungen, Kalender-Synchronisierung und anpassbare Schnellantworten sorgen für ständige Erreichbarkeit, während der diskrete „Silent Mode“ ruhige Momente ermöglicht. Dank des präzisen Linearmotors und eines optimierten Vibrationsalgorithmus fühlen sich Benachrichtigungen noch intuitiver an, mit individuell einstellbaren Vibrationen für Anrufe, Wecker und Nachrichten. Der 233-mAh-Akku bietet bis zu 21 Tage typische Nutzung oder neun Tage mit Always-on-Display und ist in rund einer Stunde vollständig geladen. Mit über 200 Watchfaces, darunter fünf interaktive Mini-Spiele, passt sich das Band mühelos deinem Lebensstil an: mit Komfort, Kontrolle und einem Hauch Spaß.

Mit modischen Materialien, präziser Gesundheitsüberwachung und intelligenter Vernetzung passt das Xiaomi Smart Band 10 perfekt zu einem aktiven, bewussten Lebensstil, ob beim Sport, in Ruhephasen oder unterwegs.

Preis und Verfügbarkeit

Das Xiaomi Smart Band 10 ist für 49,99 Euro über mi.com und MediaMarkt erhältlich.