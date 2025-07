Xiaomi Redmi Pad 2 im Test – Budget-Tablet mit Stil und Kompromissen

Mit dem Redmi Pad 2 bringt Xiaomi ein frisches Einsteiger-Tablet auf den Markt, das vor allem durch sein solides Preis-Leistungs-Verhältnis, ein überraschend hochwertiges Design und lange Akkulaufzeit punkten will. Ich habe mir die Wi-Fi-Version des Redmi Pad 2 in der Farbe Mint Green mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher näher angeschaut. Und ja – ich war neugierig, ob Xiaomi hier nur optisch auf Premium macht oder ob auch die inneren Werte überzeugen können.

Design & Verarbeitung – Aluminium trifft Alltag

Optisch macht das Redmi Pad 2 direkt einen soliden Eindruck: Das Unibody-Gehäuse aus Aluminium fühlt sich wertig an, liegt gut in der Hand und sieht weit entfernt von „Billig-Tablet“ aus. Mit 510 Gramm ist es nicht superleicht, aber durch die ausgewogene Gewichtsverteilung und die abgerundeten Kanten bei Gehäuse und Display angenehm zu halten – auch über längere Zeit. Das matte Finish wirkt sehr edel und muss sich keinesfalls vor der Konkurrenz verstecken. Das Redmi Pad 2 ist in den Farben Graphite Gray und Mint Green erhältlich. Wie ihr auf den Fotos sehen könnt, entspricht die Farbe meines Testgerätes statt Mint Green aber eher einem Himmelblau. Zwar finde ich die Farbe sehr schön, aber ihre Bezeichnung ist meiner Meinung nach dennoch irreführend.