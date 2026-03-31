Xiaomi Fan Festival 2026: Euer Weg zum vernetzten Smart-Living

Xiaomi feiert Geburtstag und ihr seid eingeladen. Pünktlich zum 6. April startet das Xiaomi Fan Festival 2026, das den Leitgedanken der „Human × Car × Home“-Strategie in den Mittelpunkt rückt. Unter dem Motto „Smart Living, Made Yours“ könnt ihr erleben, wie Technologie euren Alltag effizienter und komfortabler macht. Seit dem Start des globalen Mijia Haushaltsgeräte-Portfolios im letzten Jahr hat Xiaomi die Verfügbarkeit seiner smarten Lösungen massiv ausgebaut, sodass ihr nun weltweit auf ein vollständig vernetztes Ökosystem zugreifen könnt.

Exklusive Angebote und weltweite Kampagnen

Um die langjährige Unterstützung der Community zu würdigen, dürft ihr euch auf zahlreiche Aktionen freuen. Auf mi.com sowie bei Partnern wie Amazon oder im TikTok Shop könnt ihr von Sonderrabatten und Gutscheinen auf beliebte Produkte profitieren. Doch es geht nicht nur um Technik: Ihr könnt die Zukunft aktiv mitgestalten. Im Rahmen der Kampagne #SmartLivingMadeYours habt ihr vom 6. bis zum 20. April die Gelegenheit, eure Ideen für die nächste Generation smarter Haushaltsgeräte auf den Social-Media-Kanälen oder in der Xiaomi Community zu teilen.

Gewinnchancen für eure Smart-Living-Wünsche

Besonders spannend wird es für euch in Deutschland und weiteren ausgewählten Ländern. Bei der Aktion #YourSmartLivingOnUs könnt ihr euren Warenkorb und eure persönlichen Geschichten auf Plattformen wie Instagram oder TikTok posten. Mit etwas Glück dürft ihr euch über Gewinne freuen, die bis zum Wert des gesamten Warenkorbs von 5.000 USD reichen. Das Festival, das bereits seit 2012 besteht und mittlerweile Fans in über 50 Ländern verbindet, bietet euch somit die ideale Gelegenheit, tiefer in ein smartes und vernetztes Leben einzutauchen.